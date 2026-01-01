Marreta on ise majutatav veebiproksi, mis hangib ja töötleb veebilehti, et pakkuda puhtaid, loetavaid versioone, mis on puhastatud jälgimisküpsistest, reklaamidest ja ligipääsutõketest. See normaliseerib URL-e, eemaldab HTML-väljundist müra ja puhverdab tulemused lokaalselt, nii et korduvad lugemised tagastatakse koheselt. Kohandatud domeenipõhised reeglid võimaldavad teil täpsustada, kuidas konkreetseid saite puhastatakse ja renderdatakse.

Marreta käitamine oma VPS-is tähendab, et kogu töötlemine toimub teie kontrolli all olevas infrastruktuuris — ükski kolmanda osapoole lugemisteenus ei saa teie sirvimisajalugu. Tulemuseks on privaatne, kiire ja iseseisev alternatiiv pilvepõhistele lugemisproksidele, ilma kasutuspiiranguteta ja ilma, et andmed teie serverist lahkuksid.