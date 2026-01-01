Juuruta Marreta ühe klõpsuga paigaldusena.
Ise majutatud veebisisu puhverserver, mis hangib ja puhastab artikleid segajateta, jälgimisvaba lugemise jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Marreta
Marreta on ise majutatav veebiproksi, mis hangib ja töötleb veebilehti, et pakkuda puhtaid, loetavaid versioone, mis on puhastatud jälgimisküpsistest, reklaamidest ja ligipääsutõketest. See normaliseerib URL-e, eemaldab HTML-väljundist müra ja puhverdab tulemused lokaalselt, nii et korduvad lugemised tagastatakse koheselt. Kohandatud domeenipõhised reeglid võimaldavad teil täpsustada, kuidas konkreetseid saite puhastatakse ja renderdatakse.
Marreta käitamine oma VPS-is tähendab, et kogu töötlemine toimub teie kontrolli all olevas infrastruktuuris — ükski kolmanda osapoole lugemisteenus ei saa teie sirvimisajalugu. Tulemuseks on privaatne, kiire ja iseseisev alternatiiv pilvepõhistele lugemisproksidele, ilma kasutuspiiranguteta ja ilma, et andmed teie serverist lahkuksid.
Marreta peamised omadused
URL-i puhastamine ja normaliseerimine
Eemaldab URL-idelt jälgimisparameetrid, suunamised ja päringumüra enne laadimist, luues iga kord puhtad kanoonilised lingid.
Küpsisvaba sisu hankimine
Hangib lehti ilma küpsisteta või identifitseerivate päisteta, möödudes küpsiste nõusoleku hüpikakendest ja küpsistel põhinevatest juurdepääsuväravatest.
HTML-i optimeerimine
Eemaldab reklaamid, skriptid, hüpikaknad ja mittesisulised elemendid, et pakkuda lehe puhast ja kiiresti laadivat versiooni.
Arukas vahemälu
Salvestab töödeldud lehed lokaalselt vahemällu, nii et korduvad külastused kuvatakse koheselt ilma lähtelehte uuesti toomata või uuesti töötlemata.
Domeenipõhised kohandatud reeglid
Rakenda saidipõhist CSS-i eemaldamist, JavaScripti süstimist ning kohandatud päise või küpsiste reegleid, et peenhäälestada väljundit mis tahes domeeni jaoks.
JSON API ligipääs
Iga töödeldud URL on saadaval ka JSON API vastusena, muutes Marreta lihtsasti automatiseerimisvoogudesse integreeritavaks.
Miks kasutada Marreta Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.