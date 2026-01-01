phpMyAdmin on kõige laialdasemalt kasutatav veebipõhine haldustööriist MySQL ja MariaDB andmebaaside jaoks, mida on üle kahe aastakümne usaldanud miljonid arendajad ja andmebaasiadministraatorid. See pakub põhjalikku graafilist liidest andmete sirvimiseks, SQL-päringute käivitamiseks, tabelite ja indeksite haldamiseks, kasutajaõiguste haldamiseks ning andmete importimiseks või eksportimiseks — seda kõike ilma käsurea ligipääsuta.

See juurutus töötab suvalises serverirežiimis, võimaldades sul ühenduda mis tahes MySQL või MariaDB eksemplariga, sisestades sisselogimisel selle mandaadid. phpMyAdmini ise majutamine oma VPS-is hoiab andmebaasiliikluse sinu võrgus ja pakub alati kättesaadavat ligipääsu, mis on kaitstud HTTPS-i taga.