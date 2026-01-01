Paigalda phpMyAdmin ühe klõpsuga.
Veebipõhine haldustööriist MySQL ja MariaDB andmebaaside haldamiseks intuitiivse graafilise liidese kaudu.
Valige VPS-pakett phpMyAdmin jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada phpMyAdmin
phpMyAdmin on kõige laialdasemalt kasutatav veebipõhine haldustööriist MySQL ja MariaDB andmebaaside jaoks, mida on üle kahe aastakümne usaldanud miljonid arendajad ja andmebaasiadministraatorid. See pakub põhjalikku graafilist liidest andmete sirvimiseks, SQL-päringute käivitamiseks, tabelite ja indeksite haldamiseks, kasutajaõiguste haldamiseks ning andmete importimiseks või eksportimiseks — seda kõike ilma käsurea ligipääsuta.
See juurutus töötab suvalises serverirežiimis, võimaldades sul ühenduda mis tahes MySQL või MariaDB eksemplariga, sisestades sisselogimisel selle mandaadid. phpMyAdmini ise majutamine oma VPS-is hoiab andmebaasiliikluse sinu võrgus ja pakub alati kättesaadavat ligipääsu, mis on kaitstud HTTPS-i taga.
phpMyAdmin peamised omadused
Visuaalne andmebaasi haldus
Sirvi, otsi, muuda ja kustuta kirjeid andmebaasides ja tabelites intuitiivse veebiliidese kaudu.
SQL päringuredaktor
Täida päringuid süntaksi esiletõstmise, automaatse lõpetamise ja visuaalse päringuehitajaga keerukate toimingute jaoks.
Import ja eksport
Liiguta andmeid sisse ja välja, kasutades SQL-i, CSV-d, XML-i, JSON-i ja muid populaarseid vorminguid koos konfigureeritavate valikutega.
Kasutaja õiguste haldus
Loo ja halda andmebaasi kasutajakontosid üksikasjalike õiguste kontrolliga kõigis MySQL serverites.
Mitmeserveri tugi
Ühendu erinevate MySQL ja MariaDB eksemplaridega ühest phpMyAdmini juurutusest, kasutades suvalist serverirežiimi.
Serveri seire
Vaata andmebaasi ja tabeli statistikat, jälgi serveri olekumeetrikaid ja monitori jõudlust reaalajas.
Miks kasutada phpMyAdmin Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.