Paigaldage PdfDing ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatud PDF-haldur brauseripõhise vaatamise, annoteerimise ja seadmetevahelise lugemisasendi sünkroonimisega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada PdfDing
PdfDing on isemajutusega PDF-haldur ja -vaatur, mis jätab meelde sinu lugemisasendi kõigis seadmetes, nii et saad alustada lugemist lauaarvutis ja jätkata telefonis oma kohta kaotamata. Failid on organiseeritud tööruumidesse ja kogudesse mitmetasandilise märgendamise, tärnimise ja arhiveerimisega. Brauseripõhine vaatur võimaldab sul dokumente annoteerida, esile tõsta, teksti lisada, joonistada ja allkirjastada — kusjuures kõik annotatsioonid salvestatakse serveripoolselt ja sünkroonitakse kõigi seadmetega.
PdfDingi isemajutamine oma VPS-is hoiab sinu dokumendikogu privaatsena: faile ei laeta üles pilveteenusesse, puudub kasutusanalüütika ja täielik kontroll selle üle, kes sinu eksemplarile ligi pääseb. Valikuline OIDC ühekordne sisselogimine, kaheastmeline autentimine ja lingipõhised juurdepääsukontrollid muudavad selle praktiliseks nii isiklikuks kui ka väikese meeskonna kasutuseks.
PdfDing peamised omadused
Seadmetevaheline sünkroonimine
Lugemisasend, märkused ja digitaalallkirjad sünkroonitakse kõigis seadmetes, nii et sa ei kaota kunagi oma kohta, kui vahetad lauaarvuti ja mobiili vahel.
Annoteerimine ja redigeerimine
Lisa teksti, esiletõsteid, jooniseid ja kommentaare otse brauseris — kolmanda osapoole tööriista pole vaja — serveris salvestatud märkustega.
Kogud ja sildistamine
Korralda PDF-e tööruumidesse ja kogudesse mitmetasandiliste siltide, tärnimise ja arhiveerimisega, et luua struktureeritud isiklik või meeskonna teek.
Digitaalallkirjad
Allkirjasta dokumente brauseris ning allkirjad sünkroonitakse ja säilitatakse kõigis sinu seadmetes ilma ühegi töölauatarkvara installimata.
SSO ja kahefaktoriline autentimine
Integreeri mis tahes OIDC pakkujaga ühekordse sisselogimise jaoks ja turva kontod TOTP või WebAuthn riistvaravõtme kahefaktorilise autentimisega.
Jagatavad lingid
Loo juurdepääsupiirangutega jagamislingid koos QR-koodidega üksikute PDF-ide jaoks, muutes dokumentide jagamise lihtsaks, andmata täielikku juurdepääsu kontole.
Miks kasutada PdfDing Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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