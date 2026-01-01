PdfDing on isemajutusega PDF-haldur ja -vaatur, mis jätab meelde sinu lugemisasendi kõigis seadmetes, nii et saad alustada lugemist lauaarvutis ja jätkata telefonis oma kohta kaotamata. Failid on organiseeritud tööruumidesse ja kogudesse mitmetasandilise märgendamise, tärnimise ja arhiveerimisega. Brauseripõhine vaatur võimaldab sul dokumente annoteerida, esile tõsta, teksti lisada, joonistada ja allkirjastada — kusjuures kõik annotatsioonid salvestatakse serveripoolselt ja sünkroonitakse kõigi seadmetega.

PdfDingi isemajutamine oma VPS-is hoiab sinu dokumendikogu privaatsena: faile ei laeta üles pilveteenusesse, puudub kasutusanalüütika ja täielik kontroll selle üle, kes sinu eksemplarile ligi pääseb. Valikuline OIDC ühekordne sisselogimine, kaheastmeline autentimine ja lingipõhised juurdepääsukontrollid muudavad selle praktiliseks nii isiklikuks kui ka väikese meeskonna kasutuseks.