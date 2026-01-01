Evolution API on avatud lähtekoodiga platvorm, mis pakub põhjalikku REST API-t WhatsAppi sõnumside automatiseerimiseks. Ehitatud Baileys teegi peale, see võimaldab arendajatel ühendada WhatsAppi kontosid, saata ja vastu võtta sõnumeid, hallata kontakte ja käivitada veebihaake reaalajas sündmuste töötlemiseks — seda kõike ilma kallite ametlike API tasudeta mitte-pilve API ühenduste puhul.

Evolution API ise majutamine oma VPS-is hoiab kõik kliendivestluste andmed teie enda infrastruktuuris, tagades vastavuse andmekaitse regulatsioonidele ja kõrvaldades sõnumipõhised kulud, mis muudavad kommertspakkujad suuremahulise kasutuse korral kalliks. Komplekti kuuluv PostgreSQL andmebaas ja Redis vahemälu pakuvad usaldusväärset püsivust ja suure läbilaskevõimega sõnumite töötlemist tootmiskeskkonna töökoormuste jaoks.