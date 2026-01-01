Evolution API ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga WhatsApp Business API lüüs vestlusrobotite, automatiseerimiste ja kliendisõnumite integratsioonide loomiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Evolution API
Evolution API on avatud lähtekoodiga platvorm, mis pakub põhjalikku REST API-t WhatsAppi sõnumside automatiseerimiseks. Ehitatud Baileys teegi peale, see võimaldab arendajatel ühendada WhatsAppi kontosid, saata ja vastu võtta sõnumeid, hallata kontakte ja käivitada veebihaake reaalajas sündmuste töötlemiseks — seda kõike ilma kallite ametlike API tasudeta mitte-pilve API ühenduste puhul.
Evolution API ise majutamine oma VPS-is hoiab kõik kliendivestluste andmed teie enda infrastruktuuris, tagades vastavuse andmekaitse regulatsioonidele ja kõrvaldades sõnumipõhised kulud, mis muudavad kommertspakkujad suuremahulise kasutuse korral kalliks. Komplekti kuuluv PostgreSQL andmebaas ja Redis vahemälu pakuvad usaldusväärset püsivust ja suure läbilaskevõimega sõnumite töötlemist tootmiskeskkonna töökoormuste jaoks.
Evolution API peamised omadused
Mitme eksemplari haldamine
Ühenda ja halda mitu WhatsAppi numbrit ühest juurutusest, kus iga eksemplar on eraldatud ja iseseisvalt juhitav API kaudu.
Vestlusrobotite integratsioonid
Natiivsed konnektorid Typeboti, Chatwooti ja OpenAI jaoks võimaldavad koodivaba vestlusrobotite loomist ja AI-põhiseid automatiseeritud vestlusi WhatsAppis.
Webhooki sündmuste süsteem
Reaalajas webhookid edastavad sõnumi-, ühenduse- ja grupisündmused sinu rakendusele nende toimumise hetkel, võimaldades koheseid automatiseeritud vastuseid.
Töövoo automatiseerimine
Ühildub n8n-i ja teiste automaatika platvormidega, võimaldades ehitada keerukaid mitmeastmelisi sõnumivooge ilma kohandatud koodita.
RESTful API
Puhas HTTP/JSON API QR-koodi autentimisega muudab WhatsAppi sõnumside integreerimise mis tahes rakendusse või teenusesse lihtsaks.
Miks kasutada Evolution API Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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