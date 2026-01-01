LobeChat on lihvitud, avatud lähtekoodiga AI vestlusraamistik, millel on üle 75 000 GitHubi tärni ja mis pakub ChatGPT-laadset kogemust, võimaldades sul ühenduda mis tahes valitud LLM-teenuse pakkujaga. See toetab OpenAI-d, Anthropic Claude'i, Google Gemini't, Mistrali, Groqi, Ollamat ja kümneid teisi — kõik ühest ühtsest liidesest vestluste haldamise, pistikprogrammide, failide üleslaadimise ja häältuvastuse toega.

LobeChati ise majutamine tähendab, et sinu API võtmed jäävad sinu enda infrastruktuuri, vestlusandmeid ei logi kunagi kolmanda osapoole platvorm ja pääsukood hoiab sinu eksemplari privaatsena. Kergekaaluline ainult kliendipõhine arhitektuur ei vaja andmebaasi, töötades tõhusalt teiste teenuste kõrval samal VPS-il.