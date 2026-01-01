Juuruta LobeChat ühe klõpsuga paigaldusega.
Moodne avatud lähtekoodiga AI vestlusliides, mis toetab OpenAI-d, Anthropicut, Ollamat ja üle 20 muu LLM-i pakkuja.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LobeChat
LobeChat on lihvitud, avatud lähtekoodiga AI vestlusraamistik, millel on üle 75 000 GitHubi tärni ja mis pakub ChatGPT-laadset kogemust, võimaldades sul ühenduda mis tahes valitud LLM-teenuse pakkujaga. See toetab OpenAI-d, Anthropic Claude'i, Google Gemini't, Mistrali, Groqi, Ollamat ja kümneid teisi — kõik ühest ühtsest liidesest vestluste haldamise, pistikprogrammide, failide üleslaadimise ja häältuvastuse toega.
LobeChati ise majutamine tähendab, et sinu API võtmed jäävad sinu enda infrastruktuuri, vestlusandmeid ei logi kunagi kolmanda osapoole platvorm ja pääsukood hoiab sinu eksemplari privaatsena. Kergekaaluline ainult kliendipõhine arhitektuur ei vaja andmebaasi, töötades tõhusalt teiste teenuste kõrval samal VPS-il.
LobeChat peamised omadused
20+ LLM pakkujat
Ühendu OpenAI, Anthropicu, Google'i, Mistrali, Ollama ja muude teenustega ilma rakendusi vahetamata või eraldi liideseid haldamata.
Pistikprogrammide ökosüsteem
Laienda vestlust veebiotsingu, koodi käivitamise, piltide genereerimise ja muude võimalustega sisseehitatud pistikprogrammide süsteemi kaudu.
Faili ja visiooni tugi
Laadi üles dokumendid ja pildid visuaalse analüüsi mudelitele analüüsimiseks otse vestluses.
Kohandatud AI assistendid
Loo korduvkasutatavaid AI-isikuid kohandatud süsteemipäringute ja mudeliparameetritega konkreetsete ülesannete või töövoogude jaoks.
Häälega suhtlemine
Kasuta tekstist kõneks ja kõnest tekstiks funktsioone käed-vabad vestlusteks mis tahes ühendatud LLM-i pakkujaga.
Miks kasutada LobeChat Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.