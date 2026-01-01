Paigalda Waline ühe klõpsuga.
Kergekaaluline avatud lähtekoodiga kommentaarisüsteem koos rämpsposti kaitse, modereerimise ja rikkaliku teavitustoega.
Valige VPS-pakett Waline jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Waline
Waline on avatud lähtekoodiga, ise majutatav kommentaarisüsteem, mis on loodud staatiliste veebisaitide, blogide ja dokumentatsioonisaitide jaoks. See pakub täisfunktsionaalset kommenteerimiskogemust, sealhulgas pesastatud vastuseid, emotikonide reaktsioone, külastajate arvu ja artiklite vaatamise statistikat, seda kõike ilma kolmandate osapoolte teenustele tuginemata, mis sinu kasutajaid jälgivad.
Waline'i ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli kommentaaride andmete, modereerimise töövoogude ja teavituste seadete üle. See juurutus kasutab SQLite'i nullkonfiguratsiooniga kohaliku salvestusruumi jaoks, seega pole eraldi andmebaasi, mida hallata. Waline integreerub mis tahes esiotsaga JavaScripti vidina kaudu ja toetab koheselt Markdowni vormingut kommentaarides.
Waline peamised omadused
Rämpsposti kaitse
Sisseehitatud Akismeti integratsioon ja IP-põhine päringute piiramine hoiavad rämpskommentaarid eemal, ilma et oleks vaja iga esitatud sisestust käsitsi üle vaadata.
E-posti teavitused
Automaatsed e-posti teavitused teavitavad kommenteerijaid vastustest ja saidi omanikke uutest esitustest, hoides vestlusi aktiivsena ilma käsitsi jälgimiseta.
Külastaja analüütika
Jälgi lehevaatamiste arvu ja unikaalsete külastajate statistikat artikli kohta otse Waline'i vidinast, ilma täiendava analüüsiteenuseta.
Modereerimise töölaud
Veebipõhine adminipaneel võimaldab sul kinnitada, muuta ja kustutada kommentaare ning hallata kommenteerijate kontosid ühest liidesest.
Markdown tugi
Kommenteerijad saavad vormindada vastuseid Markdowni süntaksiga ja lisada emotikonreaktsioone, muutes arutelud rikkalikumaks ja lihtsamini loetavaks.
Miks kasutada Waline Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.