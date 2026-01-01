Waline on avatud lähtekoodiga, ise majutatav kommentaarisüsteem, mis on loodud staatiliste veebisaitide, blogide ja dokumentatsioonisaitide jaoks. See pakub täisfunktsionaalset kommenteerimiskogemust, sealhulgas pesastatud vastuseid, emotikonide reaktsioone, külastajate arvu ja artiklite vaatamise statistikat, seda kõike ilma kolmandate osapoolte teenustele tuginemata, mis sinu kasutajaid jälgivad.

Waline'i ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli kommentaaride andmete, modereerimise töövoogude ja teavituste seadete üle. See juurutus kasutab SQLite'i nullkonfiguratsiooniga kohaliku salvestusruumi jaoks, seega pole eraldi andmebaasi, mida hallata. Waline integreerub mis tahes esiotsaga JavaScripti vidina kaudu ja toetab koheselt Markdowni vormingut kommentaarides.