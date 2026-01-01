Polaris on avatud lähtekoodiga muusika voogedastuse server, mis on kirjutatud Rustis, ehitatud selleks, et isiklik muusikakogu oleks kättesaadav igast brauserist või mobiilseadmest minimaalse riistvaraga. Rusti tuum hoiab mälu kasutuse ja protsessori koormuse piisavalt madalal, et see töötaks mugavalt algtaseme VPS-pakettidel, samal ajal mugavalt indekseerides kümnete tuhandete lugudega kogusid FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV ja AIFF formaatides.

Polarise ise majutamine hoiab iga albumi, ripi ja Bandcampi allalaadimise sinu kontrolli all ilma igakuise tasuta, kataloogi kadumiseta ja kuulamisandmete müümiseta kolmandatele osapooltele. Esimene inimene, kes avab veebiliidese, läbib lühikese seadistusviisardi, mis seob teegi tee administraatori kontoga, nii et esialgsed mandaadid ei ilmu kunagi logidesse ega juurutamismalli.