Paigalda Polaris ühe klõpsuga.
Kergekaaluline Rusti-põhine muusika voogedastuse server, mis paneb sinu isikliku kollektsiooni igasse sinu seadmesse.
Valige VPS-pakett Polaris jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Polaris
Polaris on avatud lähtekoodiga muusika voogedastuse server, mis on kirjutatud Rustis, ehitatud selleks, et isiklik muusikakogu oleks kättesaadav igast brauserist või mobiilseadmest minimaalse riistvaraga. Rusti tuum hoiab mälu kasutuse ja protsessori koormuse piisavalt madalal, et see töötaks mugavalt algtaseme VPS-pakettidel, samal ajal mugavalt indekseerides kümnete tuhandete lugudega kogusid FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV ja AIFF formaatides.
Polarise ise majutamine hoiab iga albumi, ripi ja Bandcampi allalaadimise sinu kontrolli all ilma igakuise tasuta, kataloogi kadumiseta ja kuulamisandmete müümiseta kolmandatele osapooltele. Esimene inimene, kes avab veebiliidese, läbib lühikese seadistusviisardi, mis seob teegi tee administraatori kontoga, nii et esialgsed mandaadid ei ilmu kunagi logidesse ega juurutamismalli.
Polaris peamised omadused
Rusti jõudlus
Natiivne Rusti implementatsioon hoiab mälu- ja protsessori kasutuse madalal, nii et suur teek voogedastab sujuvalt isegi kõige väiksematel VPS-pakettidel.
Kadudeta formaadi tugi
Voogedastab FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV ja AIFF formaate originaalkvaliteediga, ilma sinu masterfailide sunnitud ümberkodeerimiseta.
Esmakordne seadistusviisard
Juhitud tervitusvoog seob sinu muusikakausta administraatori kontoga esimesel käivitamisel, ilma püsikoodiga vaikimisi sisselogimisandmeteta kujutises.
Mitme kasutaja esitusloendid
Iga leibkonna liige saab oma konto, esitusloendid ja kuulamisajaloo, ilma et teegid jagatud serveris ristuksid.
Subsoniciga ühilduv API
Pakub Subsonic-ühilduvat API-t, et kümned kogukonna iOS-i, Androidi ja lauaarvuti kliendid saaksid ühenduda ilma omandilise rakenduseta.
Brauseripõhine haldus
Kogu konfiguratsioon — kasutajad, ühenduspunktid, DDNS, albumikujunduse reeglid — on muudetav veebiliidesest, ilma konteinerisse sisse logimata.
Miks kasutada Polaris Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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