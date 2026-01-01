Paigalda bolt.diy ühe kliki paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga AI kodeerimisassistent, mis võimaldab sul anda käsklusi, käivitada ja juurutada täislahendusega rakendusi otse brauserist.
Valige VPS-pakett bolt.diy jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada bolt.diy
bolt.diy on bolt.new avatud lähtekoodiga haru, mis toob täislahendusliku tehisintellektiga abistatud arenduse sinu enda infrastruktuuri. See ühendab brauseripõhise redaktori integreeritud käituskeskkonnaga, mis võimaldab sul kirjeldada, mida soovid luua lihtsas keeles, ning lasta LLM-il genereerida, käivitada ja itereerida täielikke rakendusi — esiots, tagasiots ja konfiguratsioon kaasa arvatud.
Erinevalt pilvepõhistest tehisintellekti kodeerimisvahenditest tähendab bolt.diy ise majutamine, et sinu kood, viiped ja API võtmed jäävad sinu VPS-i. Sa ühendad LLM-i pakkujad, mida sa juba kasutad — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, kohalikud Ollama mudelid ja palju muud — nii et sa ei ole kunagi seotud ühegi müüja või tellimustasemega.
bolt.diy peamised omadused
Mitme pakkuja LLM-i tugi
Ühenda OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI ja 15+ muud teenusepakkujat ühe liidese kaudu.
Full-stack koodi genereerimine
Loo täielikud rakendused töötava esiosa, tagasiotsa ja konfiguratsioonifailidega — mitte ainult koodilõike.
Brauseris täitmine
Käivita ja eelvaata genereeritud koodi otse brauseris, liidesest lahkumata või kohalikku arenduskeskkonda seadistamata.
Too oma API võtmed kaasa
Kasuta oma olemasoleva teenusepakkuja kasutajatunnuseid, nii et maksad ainult selle eest, mida kasutad, ilma platvormi juurdehindluse või tellimustasuta.
Avatud lähtekoodiga ja ise majutatud
Kõik viibad, genereeritud kood ja volitused jäävad sinu VPS-i — andmeid ei jagata kolmanda osapoole SaaS-platvormiga.
Miks kasutada bolt.diy Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.