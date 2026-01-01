bolt.diy on bolt.new avatud lähtekoodiga haru, mis toob täislahendusliku tehisintellektiga abistatud arenduse sinu enda infrastruktuuri. See ühendab brauseripõhise redaktori integreeritud käituskeskkonnaga, mis võimaldab sul kirjeldada, mida soovid luua lihtsas keeles, ning lasta LLM-il genereerida, käivitada ja itereerida täielikke rakendusi — esiots, tagasiots ja konfiguratsioon kaasa arvatud.

Erinevalt pilvepõhistest tehisintellekti kodeerimisvahenditest tähendab bolt.diy ise majutamine, et sinu kood, viiped ja API võtmed jäävad sinu VPS-i. Sa ühendad LLM-i pakkujad, mida sa juba kasutad — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, kohalikud Ollama mudelid ja palju muud — nii et sa ei ole kunagi seotud ühegi müüja või tellimustasemega.