Halo on täielikult avatud lähtekoodiga, kaasaegne sisuhaldussüsteem, mis on ehitatud Spring Booti ja reaktiivse PostgreSQL-i peale. See pakub rikkalikku pistikprogrammide ja teemade turgu, plokipõhist redaktorit, mitme sisutüübi avaldamist ja puhast administraatorikonsooli – muutes selle sobivaks kõigeks alates isiklikest blogidest kuni ettevõtete veebisaitideni.

Üle 39 000 GitHubi tähe ja aktiivse arendusega on Halo üks laialdasemalt kasutusele võetud ise majutatavatest CMS-platvormidest. Ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma sisu üle, postitusepõhiseid tasusid pole ja paindlikkuse platvormi pistikprogrammidega laiendamiseks ilma tellimustaseme piiranguteta.