Juurutage Halo ühe klõpsuga paigaldusega.
Moodne avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem blogide, veebisaitide ja sisupõhiste saitide loomiseks pistikprogrammide turuplatsiga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Halo
Halo on täielikult avatud lähtekoodiga, kaasaegne sisuhaldussüsteem, mis on ehitatud Spring Booti ja reaktiivse PostgreSQL-i peale. See pakub rikkalikku pistikprogrammide ja teemade turgu, plokipõhist redaktorit, mitme sisutüübi avaldamist ja puhast administraatorikonsooli – muutes selle sobivaks kõigeks alates isiklikest blogidest kuni ettevõtete veebisaitideni.
Üle 39 000 GitHubi tähe ja aktiivse arendusega on Halo üks laialdasemalt kasutusele võetud ise majutatavatest CMS-platvormidest. Ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma sisu üle, postitusepõhiseid tasusid pole ja paindlikkuse platvormi pistikprogrammidega laiendamiseks ilma tellimustaseme piiranguteta.
Halo peamised omadused
Pistikprogrammide turg
Laienda Halot kogukonna pistikprogrammidega SEO, kommentaaride, otsingu, sotsiaalmeedias jagamise ja muu jaoks — paigaldatavad otse halduspaneelist.
Teema süsteem
Vaheta või kohanda oma saidi välimust täieliku teemamootori ja aktiivse kogukonna teematuruplatsiga.
Plokipõhine redaktor
Loo rikkalikku sisu kaasaegse plokkredaktoriga, mis toetab pilte, manuseid, koodiplokke ja kohandatud paigutusi, HTML-i puudutamata.
Mitu sisutüüpi
Avalda postitusi, lehti ja hetki (mikroblogisid) ühelt platvormilt, kattes nii pikema kui ka lühema sisu vajadused.
REST ja GraphQL API-d
Avalda oma sisu sisseehitatud API-de kaudu, et käitada peata juurutusi, mobiilirakendusi või kolmandate osapoolte integratsioone.
Miks kasutada Halo Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.