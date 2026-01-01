OctoBot on tasuta, avatud lähtekoodiga krüptoraha kauplemisbot, mis ühendub Binance'i, Coinbase'i, Krakeni, Hyperliquidi, OKX-i, KuCoini, Bybiti ja enam kui 15 muu börsiga ühe veebiliidese kaudu. See toetab võrkkauplemist, dollarikulu keskmistamist, turu loomist, AI-põhiseid strateegiaid, TradingView veebihaagi automatiseerimist ja täielikult skriptitavat tagasitestimise mootorit seadistuste täpsustamiseks ajalooliste turuandmete põhjal.

OctoBoti isemajutamine oma VPS-is hoiab iga API-võtme, profiili ja kauplemisajaloo sinu otsese kontrolli all, ilma vahendajakihita sinu ja börsi vahel. Brauseri kasutajaliides töötab sinu VPS-is 24/7, nii et strateegiad jätkavad täitmist isegi siis, kui sinu kohalik masin on võrguühenduseta, ja tentacles pistikprogrammide süsteem võimaldab sul boti laiendada kohandatud signaalide või liidestega ilma ülesvoolu pilti puudutamata.