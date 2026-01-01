Juuruta OctoBot ühe klõpsuga installatsiooniga.
Avatud lähtekoodiga krüptokauplemisbot AI, võrgu, DCA ja TradingView strateegiate automatiseerimiseks 15+ börsil.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OctoBot
OctoBot on tasuta, avatud lähtekoodiga krüptoraha kauplemisbot, mis ühendub Binance'i, Coinbase'i, Krakeni, Hyperliquidi, OKX-i, KuCoini, Bybiti ja enam kui 15 muu börsiga ühe veebiliidese kaudu. See toetab võrkkauplemist, dollarikulu keskmistamist, turu loomist, AI-põhiseid strateegiaid, TradingView veebihaagi automatiseerimist ja täielikult skriptitavat tagasitestimise mootorit seadistuste täpsustamiseks ajalooliste turuandmete põhjal.
OctoBoti isemajutamine oma VPS-is hoiab iga API-võtme, profiili ja kauplemisajaloo sinu otsese kontrolli all, ilma vahendajakihita sinu ja börsi vahel. Brauseri kasutajaliides töötab sinu VPS-is 24/7, nii et strateegiad jätkavad täitmist isegi siis, kui sinu kohalik masin on võrguühenduseta, ja tentacles pistikprogrammide süsteem võimaldab sul boti laiendada kohandatud signaalide või liidestega ilma ülesvoolu pilti puudutamata.
OctoBot peamised omadused
15+ vahetustugi
Ühendu Binance'i, Coinbase'i, Krakeni, Hyperliquidi, OKX-i, KuCoini, Bybiti ja paljude teiste spott- ja futuuribörsidega ühest juurutusest.
Mitmed strateegia tüübid
Käivita võrkkauplemine, DCA, turutegemine, arbitraaž, AI-põhised signaalid ja TradingView veebihaagi strateegiad kõrvuti iseseisvates profiilides.
TradingView automatiseerimine
Saada TradingView märguanded otse OctoBoti, et käivitada tehinguid oma lemmik Pine Scripti indikaatoritest ilma vahendusteenusteta.
Tagasitestimise mootor
Testi strateegiaid ajalooliste turuandmete vastu koos üksikasjalike tulemusaruannetega, enne kui riskid kapitaliga reaalajas börsil.
Tentacles pistikprogrammi süsteem
Laienda OctoBoti kogukonna lisadega uute strateegiate, börside ja liideste jaoks, või kirjuta oma ilma projekti hargnemata.
Telegram ja veebimärguanded
Jälgi portfelli ja tehingutegevust sisseehitatud veebijuhtpaneelilt või saada reaalajas teavitusi Telegrami, et liikvel olles kontrollida.
Miks kasutada OctoBot Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.