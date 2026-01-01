Spice on avatud allika andme- ja AI-infrastruktuuri käituskeskkond, mis ühendab föderatiivse SQL-päringu, vektoriotsingu ja LLM-järeldamise ühte Rusti protsessi. Ehitatud Apache DataFusioni, Arrow' ja DuckDB peale, ühendub see kümnete allikatega — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka ja muudega — ning materialiseerib kuuma andme kohapeal, et pakkuda sinu rakenduse kõrval alla sekundi analüüsi.

Spice'i ise majutamine oma VPS-is annab AI-agentidele ja RAG-torujuhtmetele ühtse SQL- ja HTTP-lõpp-punkti föderatiivsete andmete kohal, ilma päringupõhiste pilvetasudeta või tundlike andmete saatmiseta hallatavasse teenusesse. Andmekogumid, kiirendused, manused ja mudelid deklareeritakse kõik ühes spicepod.yaml manifestis.