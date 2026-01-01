Juuruta Spice AI ühe klõpsuga paigaldus.
Kaasaskantav Rusti-põhine SQL-päringu, otsingu ja LLM-järeldusmootor andmepõhistele AI agentidele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Spice AI
Spice on avatud allika andme- ja AI-infrastruktuuri käituskeskkond, mis ühendab föderatiivse SQL-päringu, vektoriotsingu ja LLM-järeldamise ühte Rusti protsessi. Ehitatud Apache DataFusioni, Arrow' ja DuckDB peale, ühendub see kümnete allikatega — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka ja muudega — ning materialiseerib kuuma andme kohapeal, et pakkuda sinu rakenduse kõrval alla sekundi analüüsi.
Spice'i ise majutamine oma VPS-is annab AI-agentidele ja RAG-torujuhtmetele ühtse SQL- ja HTTP-lõpp-punkti föderatiivsete andmete kohal, ilma päringupõhiste pilvetasudeta või tundlike andmete saatmiseta hallatavasse teenusesse. Andmekogumid, kiirendused, manused ja mudelid deklareeritakse kõik ühes spicepod.yaml manifestis.
Spice AI peamised omadused
Föderatiivne SQL-mootor
Tee päringuid Postgresi, S3, MySQLi, Snowflake'i, Databricksit ja kümneid teisi allikaid koos ühe Apache DataFusioni-põhise SQL-lõpp-punkti kaudu.
Kohalike andmete kiirendus
Materialiseeri kuumad andmekogumid Arrow'sse, DuckDB-sse või SQLite'i oma rakenduse kõrvale, et teenindada analüütilisi päringuid millisekundilise latentsusega.
Sisseehitatud LLM-i järeldamine
Käita avatud kaaluga vestlus- ja manustusmudeleid läbi OpenAI-ühilduva HTTP API otse käituskeskkonnas, eraldi mudeliserverit pole vaja.
AI otsing ja RAG
Ühenda vektori sarnasuse otsing SQL-filtritega ühes päringus, võimaldamaks otsinguga täiendatud genereerimist, mis põhineb sinu reaalajas operatiivandmetel.
Arrow Flight gRPC
Voogedasta suuri tulemite kogumeid analüütikaklientidele, kasutades nullkoopia Apache Arrow'd üle Flighti, et tagada suure läbilaskevõimega andmetele juurdepääs koos REST API-ga.
Deklaratiivsed spicepodid
Määratle andmestikud, kiirendused, mudelid ja värskendamise ajakavad ühesainsas YAML-manifestis, mis on versioonihaldatav ja reprodutseeritav eri keskkondades.
Miks kasutada Spice AI Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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