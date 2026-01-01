Khoj on tasuta, avatud lähtekoodiga AI isiklik assistent, mis ühendub sinu dokumentide, märkmete ja failidega ning laseb sul nende kohta loomulikus keeles küsimusi esitada. See töötab iga suurema AI-teenuse pakkujaga — OpenAI, Anthropic, Google Gemini või kohaliku Ollama eksemplariga, mis töötab samal VPS-il — ja täiendab oma vastuseid reaalajas veebiotsinguga SearXNG kaudu ning isoleeritud Pythoni koodi käivitamisega Terrariumi kaudu.

Khoj'i ise majutamine tähendab, et sinu dokumendid, vestlused ja päringute ajalugu jäävad sinu enda infrastruktuuri. Sinu faile ei saadeta kunagi mujale kui AI-mudeli pakkujale, kelle sa selgesõnaliselt konfigureerid, andes sulle täieliku kontrolli selle üle, milliseid andmeid jagatakse ja kellega.