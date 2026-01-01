Juuruta Khoj ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga AI assistent, mis vestleb sinu dokumentidega, otsib veebist ja käivitab koodi, kasutades sinu valitud AI mudelit.
Valige VPS-pakett Khoj jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Khoj
Khoj on tasuta, avatud lähtekoodiga AI isiklik assistent, mis ühendub sinu dokumentide, märkmete ja failidega ning laseb sul nende kohta loomulikus keeles küsimusi esitada. See töötab iga suurema AI-teenuse pakkujaga — OpenAI, Anthropic, Google Gemini või kohaliku Ollama eksemplariga, mis töötab samal VPS-il — ja täiendab oma vastuseid reaalajas veebiotsinguga SearXNG kaudu ning isoleeritud Pythoni koodi käivitamisega Terrariumi kaudu.
Khoj'i ise majutamine tähendab, et sinu dokumendid, vestlused ja päringute ajalugu jäävad sinu enda infrastruktuuri. Sinu faile ei saadeta kunagi mujale kui AI-mudeli pakkujale, kelle sa selgesõnaliselt konfigureerid, andes sulle täieliku kontrolli selle üle, milliseid andmeid jagatakse ja kellega.
Khoj peamised omadused
Vestle dokumentidega
Indekseeri oma PDF-e, märkmeid ja faile ning esita nende kohta küsimusi loomulikus keeles — Khoj hangib asjakohase konteksti ja vastused, kasutades sinu valitud AI mudelit.
Veebiotsingu integratsioon
Sisseehitatud SearXNG võimaldab Khojil hankida ja kokku võtta praegust teavet veebist, suunamata päringuid kolmanda osapoole otsingu-API kaudu.
Koodi täitmise liivakast
Käivita Pythoni kood isoleeritud Terrariumi liivakastis, et Khoj saaks vestluse osana sooritada arvutusi, andmeanalüüsi ja skriptimisülesandeid.
Mis tahes AI mudeli pakkuja
Ühenda OpenAI, Anthropic, Google Gemini või kohalik Ollama eksemplar — vaheta pakkujaid muutmata seda, kuidas sa Khojiga suhtled.
Vaikimisi privaatne
Kõik dokumendid, vestlused ja esitused jäävad sinu VPS-i — midagi ei jagata väljaspool AI mudeli pakkujat, mille sa konfigureerid.
Miks kasutada Khoj Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.