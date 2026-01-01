Langfuse'i juurutamine ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga LLM-i arendusplatvorm tehisintellekti rakenduste jälgimiseks, hindamiseks ja täiustamiseks tootmises.
Valige VPS-pakett Langfuse jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Langfuse
Langfuse on avatud lähtekoodiga LLM-i inseneriplatvorm, mis annab meeskondadele täieliku ülevaate nende tehisintellekti rakendustest. See jäädvustab iga LLM-i kutse, otsingutoimingu ja agendi tegevuse üksikasjalikud jäljed, muutes lihtsaks vigade silumise, latentsuse mõõtmise ja kulude mõistmise kogu sinu tehisintellekti töövoos. Integratsioonidega LangChaini, LlamaIndexi, Haystacki ning otseste Pythoni ja TypeScripti SDK-dega töötab Langfuse praktiliselt iga tehisintellekti raamistiku ja mudelipakkujaga.
Langfuse'i ise majutamine hoiab kõik sinu rakenduse andmed – viiped, mudeli sisendid, väljundid ja hindamistulemused – sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. See on oluline, kui sinu tehisintellekti rakendused käsitlevad tundlikke dokumente, kliendiandmeid või patenteeritud äriloogikat, mis ei tohi sinu keskkonnast lahkuda.
Langfuse peamised omadused
Hajutatud jälgimine
Jäädvusta iga LLM-i kutse, tööriista kasutuse, otsingu ja agendi sammu kogu täitmise puu, et tuvastada vead ja latentsuse kitsaskohad.
Viipude haldamine
Versioonige ja tehke koostööd viipadega ühes kohas, kasutades serveripoolset vahemälu, et minimeerida mudeli latentsust kõikides juurutustes.
Hindamistorujuhtmed
Hinda vastuseid, kasutades LLM-i kohtunikuna, kasutajate tagasisidet või käsitsi märgistamist, et süstemaatiliselt mõõta ja parandada väljundi kvaliteeti.
Andmestiku haldamine
Koosta testikomplekte ja võrdlusaluseid tootmisjälgedest, et valideerida muudatusi enne uuendatud viipade või mudelite juurutamist.
LLM Katsekeskkond
Testi ja võrdle interaktiivselt viipade konfiguratsioone mis tahes toetatud mudeli vastu, rakenduse koodi puudutamata.
Raamistiku integratsioonid
Natiivsed integratsioonid LangChaini, LlamaIndexi, Haystacki ja 100+ LLM-iga LiteLLM-i kaudu lihtsaks instrumenteerimiseks.
Miks kasutada Langfuse Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.