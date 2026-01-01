Langfuse on avatud lähtekoodiga LLM-i inseneriplatvorm, mis annab meeskondadele täieliku ülevaate nende tehisintellekti rakendustest. See jäädvustab iga LLM-i kutse, otsingutoimingu ja agendi tegevuse üksikasjalikud jäljed, muutes lihtsaks vigade silumise, latentsuse mõõtmise ja kulude mõistmise kogu sinu tehisintellekti töövoos. Integratsioonidega LangChaini, LlamaIndexi, Haystacki ning otseste Pythoni ja TypeScripti SDK-dega töötab Langfuse praktiliselt iga tehisintellekti raamistiku ja mudelipakkujaga.

Langfuse'i ise majutamine hoiab kõik sinu rakenduse andmed – viiped, mudeli sisendid, väljundid ja hindamistulemused – sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. See on oluline, kui sinu tehisintellekti rakendused käsitlevad tundlikke dokumente, kliendiandmeid või patenteeritud äriloogikat, mis ei tohi sinu keskkonnast lahkuda.