TeamMapper on avatud lähtekoodiga mõttekaardistamise rakendus, mis võimaldab meeskondadel luua, jagada ja redigeerida mõttekaarte reaalajas WebSocketsi kaudu. Ehitatud lõpetatud mindmapp projekti järglasena, keskendub see koostööle ilma kasutajakontosid nõudmata — jaga linki ainult vaatamise või redigeerimise õigustega ja meeskonnaliikmed saavad seansiga kohe liituda.

TeamMapperi ise majutamine oma VPS-is hoiab ajurünnakute seansid, projektiplaanid ja meeskonna teadmised täielikult sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Vaikimisi kustutatakse mõttekaardid automaatselt 30 päeva pärast GDPR-i nõuete täitmiseks, ja konfigureeritav säilitusaken võimaldab reguleeritud keskkondades tegutsevatel meeskondadel kohandada privaatsuskäitumist vastavalt oma poliitikatele, ilma et peaksid sõltuma kolmanda osapoole SaaS-teenuse pakkujast.