Juuruta TeamMapper ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatud reaalajas koostööpõhine mõttekaardistamise tööriist meeskondadele, et koos ideid genereerida, planeerida ja struktureerida.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada TeamMapper
TeamMapper on avatud lähtekoodiga mõttekaardistamise rakendus, mis võimaldab meeskondadel luua, jagada ja redigeerida mõttekaarte reaalajas WebSocketsi kaudu. Ehitatud lõpetatud mindmapp projekti järglasena, keskendub see koostööle ilma kasutajakontosid nõudmata — jaga linki ainult vaatamise või redigeerimise õigustega ja meeskonnaliikmed saavad seansiga kohe liituda.
TeamMapperi ise majutamine oma VPS-is hoiab ajurünnakute seansid, projektiplaanid ja meeskonna teadmised täielikult sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Vaikimisi kustutatakse mõttekaardid automaatselt 30 päeva pärast GDPR-i nõuete täitmiseks, ja konfigureeritav säilitusaken võimaldab reguleeritud keskkondades tegutsevatel meeskondadel kohandada privaatsuskäitumist vastavalt oma poliitikatele, ilma et peaksid sõltuma kolmanda osapoole SaaS-teenuse pakkujast.
TeamMapper peamised omadused
Reaalajas koostöö
WebSocketi-põhised seansid võimaldavad mitmel meeskonnaliikmel samaaegselt sama mõttekaarti redigeerida, kus muudatused ilmuvad koheselt kõigile kaardiga ühendatutele.
Kontode jagamine keelatud
Jaga mõttekaarti lingi või QR-koodi abil, andes kas ainult vaatamise või muutmise õigused — külalised saavad liituda ilma kontot loomata või sisse logimata.
Rikkalik sõlme kohandamine
Lisa pilte, ikoone, värve, fondistiile ja hüperlinke sõlmedele, et muuta lamedad kontuurid visuaalselt struktureeritud diagrammideks, mis sobivad esitlusteks.
Import ja eksport
Liiguta mõttekaarte TeamMapperisse ja sealt välja, kasutades JSON-, Mermaid-, SVG-, PDF- või PNG-vorminguid huvigruppidega jagamiseks või võrguühenduseta arhiveerimiseks.
GDPR-sõbralikud vaikeseaded
Mõttekaardid kustutatakse automaatselt pärast konfigureeritavat säilitusperioodi (vaikimisi 30 päeva), aidates meeskondadel täita privaatsusnõudeid ilma käsitsi puhastamiseta.
Tühista ja otseteed
Täielik tagasivõtmise/uuestitegemise ajalugu ja põhjalik kiirklahvide komplekt hoiavad redaktori kiirena edasijõudnud kasutajatele, kes loovad suuri või sügavalt pesastatud mõttekaarte.
Miks kasutada TeamMapper Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.