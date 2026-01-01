Juuruta CVAT ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga veebitööriist piltide ja videote suures mahus annoteerimiseks arvutinägemise meeskondadele.
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Millega saab ehitada CVAT
CVAT (arvutinägemise annoteerimise tööriist) on brauseripõhine annoteerimisplatvorm, mis on loodud spetsiaalselt piltide, videote ja 3D-punktipilvede märgendamiseks, mida kasutatakse arvutinägemise mudelite treenimiseks. Erinevalt üldotstarbelistest märgendamisrakendustest on iga funktsioon kohandatud ML-inseneride töövoo jaoks: kaadritevaheline interpolatsioon video jaoks, poolautomaatne segmenteerimine, mudelipõhine eelmärgendamine ning ülevaatuse/kvaliteedikontrolli töövoog hajutatud annoteerimismeeskondadele.
CVAT-i ise majutamine oma VPS-is hoiab treeningandmestikud, toorpildid ja projekti metaandmed teie infrastruktuuris, selmet laadida tundlikke andmeid üles kolmanda osapoole SaaS-i. Algselt arendas Intel ja nüüd haldab CVAT.ai, see toetab märgendamise töövooge tuhandetes arvutinägemise meeskondades üle maailma.
CVAT peamised omadused
Pildi ja video märgistamine
Piirdekastid, hulknurgad, murdjooned, võtmepunktid, kuubikud ja semantilised maskid nii piltidel kui ka videoseeriates koos võtmekaadrite interpoleerimisega.
AI-abistatud annoteerimine
Interaktiivne segmenteerimine, mudelipõhine eelmärgistamine ja jälgija tugi vähendavad käsitsi klõpsude arvu, käivitades tuvastus- ja SAM-stiilis mudeleid otse.
Meeskonna töövoogud
Projektide, ülesannete ja tööde hierarhia annoteerija, ülevaataja ja juhi rollidega ning kvaliteedikontrolli aruanded hajutatud märgendusmeeskondadele.
Avatud andmestiku vormingud
Impordi ja ekspordi COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images ja tosin teisi andmestiku vorminguid kohe kasutusvalmis.
Kvaliteet ja konsensus
Sisseehitatud kvaliteediaruanded, algandmete võrdlus ja konsensusülesanded tuvastavad annotatsiooni nihke enne, kui halvad sildid jõuavad mudeli treenimisse.
REST API ja SDK
Täielik REST API ja ametlik Pythoni SDK pluss CLI võimaldavad integreerida CVATi olemasolevatesse MLOps-i torujuhtmetesse ja automatiseerida andmestiku toiminguid.
Miks kasutada CVAT Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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