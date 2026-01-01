CVAT (arvutinägemise annoteerimise tööriist) on brauseripõhine annoteerimisplatvorm, mis on loodud spetsiaalselt piltide, videote ja 3D-punktipilvede märgendamiseks, mida kasutatakse arvutinägemise mudelite treenimiseks. Erinevalt üldotstarbelistest märgendamisrakendustest on iga funktsioon kohandatud ML-inseneride töövoo jaoks: kaadritevaheline interpolatsioon video jaoks, poolautomaatne segmenteerimine, mudelipõhine eelmärgendamine ning ülevaatuse/kvaliteedikontrolli töövoog hajutatud annoteerimismeeskondadele.

CVAT-i ise majutamine oma VPS-is hoiab treeningandmestikud, toorpildid ja projekti metaandmed teie infrastruktuuris, selmet laadida tundlikke andmeid üles kolmanda osapoole SaaS-i. Algselt arendas Intel ja nüüd haldab CVAT.ai, see toetab märgendamise töövooge tuhandetes arvutinägemise meeskondades üle maailma.