phpIPAM on isemajutatav, veebipõhine IP-aadresside haldamise (IPAM) rakendus, mis pakub võrguadministraatoritele struktureeritud viisi IPv4 ja IPv6 aadressiruumi jälgimiseks ja korraldamiseks. Selle asemel, et pidada arvutustabeleid või tugineda patenteeritud võrguhaldustarkvarale, pakub phpIPAM andmebaasipõhist liidest alamvõrkude planeerimiseks, IP-jaotuse jälgimiseks, VLAN-i haldamiseks ja automatiseeritud võrgu avastamiseks.

phpIPAM-i käitamine sinu enda infrastruktuuris tähendab, et sinu IP-aadressi andmed – alamvõrgud, VLAN-i jaotused, NAT-i vastendused ja seadmete kirjed – jäävad sinu kontrolli all olevatesse serveritesse, ilma pilvesõltuvuse või litsentsikuluta. Sisseehitatud võrguskanner pingib hoste konfigureeritava ajakava alusel, et hoida IP-olekut ajakohasena, ja REST API võimaldab sul integreerida IP-haldust varustamise torujuhtmetesse ja automatiseerimise töövoogudesse.