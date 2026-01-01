Juuruta phpIPAM ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga IP-aadresside haldustööriist IPv4/IPv6 alamvõrkude ja võrguressursside jälgimiseks ja korrastamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada phpIPAM
phpIPAM on isemajutatav, veebipõhine IP-aadresside haldamise (IPAM) rakendus, mis pakub võrguadministraatoritele struktureeritud viisi IPv4 ja IPv6 aadressiruumi jälgimiseks ja korraldamiseks. Selle asemel, et pidada arvutustabeleid või tugineda patenteeritud võrguhaldustarkvarale, pakub phpIPAM andmebaasipõhist liidest alamvõrkude planeerimiseks, IP-jaotuse jälgimiseks, VLAN-i haldamiseks ja automatiseeritud võrgu avastamiseks.
phpIPAM-i käitamine sinu enda infrastruktuuris tähendab, et sinu IP-aadressi andmed – alamvõrgud, VLAN-i jaotused, NAT-i vastendused ja seadmete kirjed – jäävad sinu kontrolli all olevatesse serveritesse, ilma pilvesõltuvuse või litsentsikuluta. Sisseehitatud võrguskanner pingib hoste konfigureeritava ajakava alusel, et hoida IP-olekut ajakohasena, ja REST API võimaldab sul integreerida IP-haldust varustamise torujuhtmetesse ja automatiseerimise töövoogudesse.
phpIPAM peamised omadused
Alamvõrgu visualiseerimine
Vaata IPv4 ja IPv6 aadressiruumi graafiliselt, koos vaba ruumi jälgimise ja alamvõrgu hierarhiaga, mis on ühe pilguga nähtav.
Automatiseeritud võrgu skannimine
Sisseehitatud võrgu avastamine pingib hoste seadistatava ajakava järgi ja uuendab IP olekut automaatselt ilma käsitsi sisestamiseta.
VLAN-i ja VRF-i haldus
Jälgi VLANe ja VRF-e koos IP-aadressidega, et säilitada täielik ülevaade oma võrgusegmentimisest.
REST API juurdepääs
Programmeeritav IP-haldus REST API kaudu võimaldab sul integreerida phpIPAM-i varustamise töövoogudesse ja infrastruktuuri automatiseerimisse.
PowerDNS integratsioon
Sünkroniseeri hostinime ja IP-kirjed otse PowerDNS-iga, et hoida DNS-i ja IPAM-i andmed järjepidevana ilma käsitsi uuendusteta.
Miks kasutada phpIPAM Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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