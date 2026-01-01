Paigaldage Slash ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev otseteede haldur, mis muudab pikad URL-id meeldejäävateks s/ linkideks, millele pääseb ligi otse sinu brauseri aadressiribalt.
Valige VPS-pakett Slash jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Slash
Slash on ise majutatav lingihalduse tööriist üksikisikutele ja meeskondadele, kes soovivad puhtamat viisi URL-ide jagamiseks ja neile juurdepääsuks. Selle asemel, et järjehoidjad oleksid brauserites laiali pillutatud või peaksid meeles pidama raskesti meeldejäetavaid ümbersuunamislinke, võimaldab Slash sul määratleda s/-eesliitega otseteid — kirjuta s/docs oma brauseri aadressiribale (kui laiendus on installitud) ja jõua otse sihtkohta. Otseteid saab sildistada, rühmitada jagatavatesse kogudesse ning määrata oma meeskonnale või hoida privaatsena.
Erinevalt majutatud lingilühendajatest, mis logivad sinu liiklust ja monetiseerivad sinu andmeid, hoiab Slashi ise majutamine VPS-il kõik otsetee analüütika ja kasutusandmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris — tellimust pole vaja, pole vaja usaldada välist teenust ja loodavate otseteede arvule pole piiranguid.
Slash peamised omadused
Brauseri aadressiriba otseteed
Brauserilaiendused Chrome'i ja Firefoxi jaoks võimaldavad sul sisestada s/shortcut otse aadressiribale, et hüpata mis tahes salvestatud URL-ile — lisaklikke ega otsingut pole vaja.
Jagatavad kogud
Rühmita seotud otseteed kureeritud kogudesse ja jaga neid oma meeskonnaga või avalikult ühe lingi kaudu.
Lingianalüütika
Jälgi, kui tihti iga otseteed kasutatakse, ja vaata liikluse allikaid, et sa teaksid, milliseid linke aktiivselt kasutatakse ja millised saab kasutusest kõrvaldada.
Sildipõhine korraldus
Lisa otseteedele silte kiireks filtreerimiseks ja leidmiseks kasvavast sisemiste ja meeskonnalinkide teegist.
Meeskonna otseteede jagamine
Loo otseteid, mis on nähtavad kõigile tööruumi liikmetele, või piira need endale — hoides sisemised ja isiklikud lingid ühes kohas korras.
Miks kasutada Slash Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.