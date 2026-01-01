Slash on ise majutatav lingihalduse tööriist üksikisikutele ja meeskondadele, kes soovivad puhtamat viisi URL-ide jagamiseks ja neile juurdepääsuks. Selle asemel, et järjehoidjad oleksid brauserites laiali pillutatud või peaksid meeles pidama raskesti meeldejäetavaid ümbersuunamislinke, võimaldab Slash sul määratleda s/-eesliitega otseteid — kirjuta s/docs oma brauseri aadressiribale (kui laiendus on installitud) ja jõua otse sihtkohta. Otseteid saab sildistada, rühmitada jagatavatesse kogudesse ning määrata oma meeskonnale või hoida privaatsena.

Erinevalt majutatud lingilühendajatest, mis logivad sinu liiklust ja monetiseerivad sinu andmeid, hoiab Slashi ise majutamine VPS-il kõik otsetee analüütika ja kasutusandmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris — tellimust pole vaja, pole vaja usaldada välist teenust ja loodavate otseteede arvule pole piiranguid.