Juurutage SoulSync ühe klõpsuga paigaldusena.
Automatiseeritud muusika avastamise ja koguhalduse platvorm, mis ühendab voogedastusteenused sinu isemajutatud teegiga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SoulSync
SoulSync on intelligentne muusikahaldusplatvorm, mis ühendab sinu voogedastuskontod — Spotify, Tidal, Qobuz ja Deezer — sinu isemajutatud muusikakoguga. See peegeldab automaatselt esitusloendeid, jälgib artiste uute väljaannete osas, rikastab metaandmeid kümne paralleelse taustatöötaja kaudu ja korraldab allalaaditud faile sinu eelistatud nimetamiskonventsioonide järgi.
Erinevalt passiivsetest meediaserveritest haldab SoulSync aktiivselt sinu kogu: see loob isikupärastatud avastamisloendeid, sünkroniseerib kuulamisajaloo ja integreerub Plexi, Jellyfini või Navidrome'iga, et hoida sinu kohalikku kogu sinu voogedastuse maitsega kooskõlas. Isemajutus hoiab sinu kuulamisandmed privaatsena ja sinu kogu täielikult sinu kontrolli all.
SoulSync peamised omadused
Voogedastusteenuse sünkroonimine
Sünkrooni esitusloendeid Spotifyst, Tidalist, Qobuzist ja Deezerist otse oma kohalikku muusikakogusse automaatsete uuendustega.
Kunstniku väljaannete jälgimine
Jälgi lemmikartiste ja laadi automaatselt alla uued väljaanded niipea, kui need ilmuvad ühendatud voogedastusplatvormidel.
Metaandmete rikastamine
Kümme paralleelset taustatöötajat tõmbavad kunstiteoseid, laulusõnu ja silte MusicBrainzist, Spotifyst, Geniusest ja LRClibist, et hoida sinu kollektsiooni hästi organiseerituna.
Meediaserveri integreerimine
Ühenda Plexi, Jellyfini või Navidrome'iga, nii et sinu kohalik teek püsiks sünkroonis sinu voogesituse ajaloo ja esitusloenditega.
Avastus esitusloendid
Loo isikupärastatud esitusloendeid — Release Radar, Discovery Weekly ning kümnendi- või žanrisegusid — vastavalt sinu kuulamisharjumustele.
Miks kasutada SoulSync Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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