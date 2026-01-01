SoulSync on intelligentne muusikahaldusplatvorm, mis ühendab sinu voogedastuskontod — Spotify, Tidal, Qobuz ja Deezer — sinu isemajutatud muusikakoguga. See peegeldab automaatselt esitusloendeid, jälgib artiste uute väljaannete osas, rikastab metaandmeid kümne paralleelse taustatöötaja kaudu ja korraldab allalaaditud faile sinu eelistatud nimetamiskonventsioonide järgi.

Erinevalt passiivsetest meediaserveritest haldab SoulSync aktiivselt sinu kogu: see loob isikupärastatud avastamisloendeid, sünkroniseerib kuulamisajaloo ja integreerub Plexi, Jellyfini või Navidrome'iga, et hoida sinu kohalikku kogu sinu voogedastuse maitsega kooskõlas. Isemajutus hoiab sinu kuulamisandmed privaatsena ja sinu kogu täielikult sinu kontrolli all.