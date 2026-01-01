CockroachDB on avatud lähtekoodiga hajutatud SQL-andmebaas, mis on loodud vastu pidama riistvarariketele ja piirkondlikele katkestustele, kahjustamata seejuures järjepidevust. See kasutab PostgreSQL-i traatprotokolli, mis tähendab, et olemasolevad PostgreSQL-i draiverid ja tööriistad töötavad ilma koodimuudatusteta, pakkudes samal ajal automaatset killustamist, geograafilist partitsioneerimist ja mitme piirkonna replikatsiooni.

CockroachDB juurutamine oma VPS-i annab sulle tootmiskvaliteediga SQL-andmebaasi ACID-garantiide, automaatse tõrkesiirde ja sisseehitatud DB Console'iga klastri seisundi jälgimiseks – ilma hallatavate pilveandmebaasiteenuste kulude või keerukuseta. See on ideaalne rakenduste jaoks, mis nõuavad nullseisakuid ja tugevaid tehingugarantiisid.