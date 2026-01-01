Juuruta CockroachDB ühe klõpsuga.
Hajutatud SQL-andmebaas, mis on loodud pilvepõhiste rakenduste jaoks, mis nõuavad vastupidavust, järjepidevust ja horisontaalset skaleeritavust.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada CockroachDB
CockroachDB on avatud lähtekoodiga hajutatud SQL-andmebaas, mis on loodud vastu pidama riistvarariketele ja piirkondlikele katkestustele, kahjustamata seejuures järjepidevust. See kasutab PostgreSQL-i traatprotokolli, mis tähendab, et olemasolevad PostgreSQL-i draiverid ja tööriistad töötavad ilma koodimuudatusteta, pakkudes samal ajal automaatset killustamist, geograafilist partitsioneerimist ja mitme piirkonna replikatsiooni.
CockroachDB juurutamine oma VPS-i annab sulle tootmiskvaliteediga SQL-andmebaasi ACID-garantiide, automaatse tõrkesiirde ja sisseehitatud DB Console'iga klastri seisundi jälgimiseks – ilma hallatavate pilveandmebaasiteenuste kulude või keerukuseta. See on ideaalne rakenduste jaoks, mis nõuavad nullseisakuid ja tugevaid tehingugarantiisid.
CockroachDB peamised omadused
PostgreSQL ühilduvus
CockroachDB kasutab PostgreSQL-i ühendusprotokolli, nii et iga PostgreSQL-i draiver, ORM või tööriist ühendub ilma koodimuudatusteta, muutes migreerimise lihtsaks.
Automaatne andmete replikatsioon
Andmeid replikeeritakse automaatselt sõlmede vahel konfigureeritavate replikatsiooniteguritega, nii et klaster jätkab lugemiste ja kirjutamiste teenindamist isegi sõlme rikke korral.
Hajutatud ACID tehingud
Täielik serialiseeritav isolatsioon tagab, et iga tehing on kõigis sõlmedes järjepidev, välistades määrdunud lugemised ja fantoomkirjutused, mis on tavalised lõpuks järjepidevates süsteemides.
Sisseehitatud DB konsool
Integreeritud veebijuhtpaneel annab reaalajas ülevaate päringute jõudlusest, klastri topoloogiast, salvestusruumi kasutusest ja aktiivsetest lausetest ilma väliste jälgimisvahenditeta.
Horisontaalne skaleerimine
Lisage sõlmi võimsuse ja läbilaskevõime lineaarseks skaleerimiseks; CockroachDB tasakaalustab andmeid automaatselt ilma seisakuta või käsitsi sekkumiseta.
Miks kasutada CockroachDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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