Paigalda WBO ühe klõpsuga paigaldusega.
Reaalajas koostöötahvel meeskonna ajurünnakuteks, kaugtöökoosolekuteks ja visuaalseks planeerimiseks jagatud lõuendil.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada WBO
WBO (Whiteboard Online) on ise majutatav reaalajas koostöölauana toimiv tahvel, mis võimaldab mitmel kasutajal samaaegselt joonistada, kirjutada ja märkmeid teha jagatud lõpmatul lõuendil. See toetab vaba käega joonistamist, geomeetrilisi kujundeid, teksti ja piltide lisamist koos kohese sünkroonimisega kõigi ühendatud osalejate vahel.
WBO ise majutamine VPS-il annab meeskondadele privaatse tahvli, mis püsib aktiivsena seansside vahel, ilma et sisu kolmandate osapoolte teenustele avaldataks. Püsiv lõuend jääb stabiilse URL-i kaudu ligipääsetavaks käimasolevate projektide jaoks, muutes selle ideaalseks kaug-sprintide planeerimiseks, õpetamiseks, tehniliste diagrammide ja loominguliste ajurünnakute sessioonide jaoks.
WBO peamised omadused
Reaalajas koostöö
Mitmed kasutajad joonistavad ja annoteerivad samal lõuendil samaaegselt kohese sünkroniseerimisega ning värskendamist pole vaja.
Püsiv lõuend
Tahvli sisu salvestatakse automaatselt ja on ligipääsetav sama URL-i kaudu alati, kui osalised uuesti ühenduvad.
Joonistusvahendid
Vabakäejoonistus, geomeetrilised kujundid, tekstisildid ja piltide üleslaadimine katavad kogu tahvli kasutusjuhtumite valiku.
Kontot pole vaja
Igaüks, kellel on tahvli URL, saab koheselt liituda ja panustada ilma registreerimis- või sisselogimistakistusteta.
Miks kasutada WBO Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.