Nexterm on avatud lähtekoodiga serverihaldusplatvorm, mis koondab SSH terminali seansid, VNC töölauad ja RDP ühendused ühte brauseri kaudu ligipääsetavasse liidesesse. Erinevalt traditsioonilistest kaugjuurdepääsu tööriistadest, mis nõuavad kohalikku klienti, töötab Nexterm sinu VPS-il ja pakub sulle täielikku ühenduskeskust, mis on ligipääsetav igast brauseriga seadmest.

Nextermi ise majutamine sinu enda VPS-il tähendab, et sinu serveri mandaadid ja seansiandmed ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist. Sisseehitatud SFTP failihaldur, seansside salvestamine, jälgimine ning organisatsioonide ja 2FA tugi muudavad selle praktiliseks asenduseks mitme SSH kliendi, VNC vaaturi ja RDP tööriista žongleerimisele.