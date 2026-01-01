Paigalda Nexterm ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga serverihaldus SSH, VNC ja RDP ühenduste jaoks, mis on täielikult sinu brauserist ligipääsetav.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Nexterm
Nexterm on avatud lähtekoodiga serverihaldusplatvorm, mis koondab SSH terminali seansid, VNC töölauad ja RDP ühendused ühte brauseri kaudu ligipääsetavasse liidesesse. Erinevalt traditsioonilistest kaugjuurdepääsu tööriistadest, mis nõuavad kohalikku klienti, töötab Nexterm sinu VPS-il ja pakub sulle täielikku ühenduskeskust, mis on ligipääsetav igast brauseriga seadmest.
Nextermi ise majutamine sinu enda VPS-il tähendab, et sinu serveri mandaadid ja seansiandmed ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist. Sisseehitatud SFTP failihaldur, seansside salvestamine, jälgimine ning organisatsioonide ja 2FA tugi muudavad selle praktiliseks asenduseks mitme SSH kliendi, VNC vaaturi ja RDP tööriista žongleerimisele.
Nexterm peamised omadused
SSH, VNC ja RDP
Halda SSH terminale, VNC töölaudu ja RDP seansse ühe brauseri vahelehelt — kohaliku kliendi installimine pole üheski seadmes vajalik.
SFTP failihaldur
Sirvi, laadi üles ja laadi alla faile kaugarverites sisseehitatud SFTP liidese kaudu, ilma eraldi FTP klienti vajamata.
Seansi salvestus
Terminali- ja töölauaseansside salvestamine ja taasesitamine auditeerimiseks, meeskonna ülevaatuseks või varasemate muudatuste veaotsinguks.
Kahefaktoriline autentimine
Kaitse oma serverite juurdepääsu 2FA ja OIDC SSO-ga, tagades, et ainult volitatud kasutajad saavad ühendusi avada.
Mitmekasutaja organisatsioonid
Jaga serverid ja mandaadid organisatsioonideks, nii et meeskonnad saaksid jagada juurdepääsu ilma seostamata infrastruktuuri paljastamata.
Miks kasutada Nexterm Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.