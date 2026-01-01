Tdarr on avatud lähtekoodiga hajutatud meedia transkodeerimissüsteem, mis on loodud video- ja heliteekide teisendamise, tihendamise ja seisundi kontrollimise automatiseerimiseks suures ulatuses. See koordineerib keskserverit ühe või mitme tööjaamaga, millest igaüks käitab paralleelselt FFmpegi või HandBrake'i töid, nii et suuri teeke töödeldakse tõhusalt ilma käsitsi sekkumiseta.

Tdarr'i ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli kodeerimisprofiilide, pistikprogrammide töövoogude ja riistvaralise kiirenduse seadete üle. Kuna transkodeerimine toimub sinu infrastruktuuris, puuduvad pilvetöötlustasud, failisuuruse piirangud ja sõltuvus kolmandate osapoolte teenustest — sinu meedia jääb privaatseks ja arvutusvõimsus skaleerub koos sinu VPS-iga.