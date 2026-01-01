Paigalda Tdarr ühe klõpsuga.
Jaotatud meedia transkodeerimise automatiseerimine, mis kasutab FFmpeg-i ja HandBrake-i kogu oma teegi ümberkodeerimiseks ja seisukorra kontrollimiseks.
Valige VPS-pakett Tdarr jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Tdarr
Tdarr on avatud lähtekoodiga hajutatud meedia transkodeerimissüsteem, mis on loodud video- ja heliteekide teisendamise, tihendamise ja seisundi kontrollimise automatiseerimiseks suures ulatuses. See koordineerib keskserverit ühe või mitme tööjaamaga, millest igaüks käitab paralleelselt FFmpegi või HandBrake'i töid, nii et suuri teeke töödeldakse tõhusalt ilma käsitsi sekkumiseta.
Tdarr'i ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli kodeerimisprofiilide, pistikprogrammide töövoogude ja riistvaralise kiirenduse seadete üle. Kuna transkodeerimine toimub sinu infrastruktuuris, puuduvad pilvetöötlustasud, failisuuruse piirangud ja sõltuvus kolmandate osapoolte teenustest — sinu meedia jääb privaatseks ja arvutusvõimsus skaleerub koos sinu VPS-iga.
Tdarr peamised omadused
Hajutatud sõlmtöötajad
Käivita mitu töösolme, mis ühenduvad kesksesse serverisse, jaotades transkodeerimistöid saadaolevate CPU ja GPU ressursside vahel kiiremaks teegi töötlemiseks.
Pistikprogrammi ahelsüsteem
Kombineeri kogukonna või kohandatud pistikprogramme tingimuslike töövoogude loomiseks — filtreeri koodeki, konteineri, resolutsiooni või bitikiiruse järgi ja rakenda erinevaid kodeerimisprofiile automaatselt.
FFmpeg ja HandBrake tugi
Vaheta tööülesande kohta FFmpeg-i ja HandBrake'i vahel, pakkudes juurdepääsu kõigile koodekitele ja kodeerimise eelseadetele, mida iga tööriist toetab, ilma lisakonfiguratsioonita.
Teegi seisundi kontroll
Skannib faile automaatselt rikkumiste, ebakorrektsete metaandmete või puuduvate voogude osas ning märgistab või kodeerib uuesti probleemseid faile, enne kui need põhjustavad taasesitusprobleeme.
Reaalaja statistika armatuurlaud
Jälgi transkodeerimise edenemist, ruumisäästu, järjekorra sügavust ja töötaja olekut ühest veebiliidesest, ilma et oleks vaja väliseid jälgimisvahendeid.
Miks kasutada Tdarr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.