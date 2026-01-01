Maxun on avatud lähtekoodiga, koodivaba veebiandmete platvorm, mis võimaldab sul veebist andmeid eraldada, kraapida, roomata ja otsida ilma koodi kirjutamata. Visuaalse salvestaja abil sirvid sa lihtsalt veebilehte ja Maxun muudab sinu tegevused korduvkasutatavaks eraldusrobotiks – programmeerimisoskusi pole vaja. AI-põhine eraldamine võimaldab sul lihtsas keeles kirjeldada, milliseid andmeid sa soovid, ja need automaatselt kätte saada.

Maxuni ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli kraabitud andmete, ajastamise ja integratsioonide üle. Platvorm toetab eksportimist Google Sheetsi, Airtable'i ja veebihaakidesse ning sisaldab täielikku SDK-d ja CLI-d arendajatele, kes soovivad edasi minna. See juurutus sisaldab PostgreSQL-i andmete püsivuse tagamiseks ja MinIO-d failide salvestamiseks, pakkudes sulle täielikku, tootmisvalmis seadistust.