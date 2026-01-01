Juuruta Maxun ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga koodivaba platvorm, mis muudab iga veebisaidi struktureeritud, automatiseeritud andmete eraldamise töövoogudeks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Maxun
Maxun on avatud lähtekoodiga, koodivaba veebiandmete platvorm, mis võimaldab sul veebist andmeid eraldada, kraapida, roomata ja otsida ilma koodi kirjutamata. Visuaalse salvestaja abil sirvid sa lihtsalt veebilehte ja Maxun muudab sinu tegevused korduvkasutatavaks eraldusrobotiks – programmeerimisoskusi pole vaja. AI-põhine eraldamine võimaldab sul lihtsas keeles kirjeldada, milliseid andmeid sa soovid, ja need automaatselt kätte saada.
Maxuni ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli kraabitud andmete, ajastamise ja integratsioonide üle. Platvorm toetab eksportimist Google Sheetsi, Airtable'i ja veebihaakidesse ning sisaldab täielikku SDK-d ja CLI-d arendajatele, kes soovivad edasi minna. See juurutus sisaldab PostgreSQL-i andmete püsivuse tagamiseks ja MinIO-d failide salvestamiseks, pakkudes sulle täielikku, tootmisvalmis seadistust.
Maxun peamised omadused
Koodivaba salvesti
Salvesta oma sirvimistoimingud üks kord ja Maxun teisendab need korduvaks väljavõtterobotiks — koodi pole vaja.
AI andmete eraldus
Kirjelda andmeid, mida soovid, loomulikus keeles ja lase LLM-põhisel väljavõtmisel need sinu eest leida ja struktureerida.
Veebi roomamine
Käi automaatselt läbi terveid veebisaite, avastades ja eraldades sisu igalt asjakohaselt lehelt määratletud ulatuse piires.
Planeeritud käivitused
Seadista robotid töötama ajakava alusel ja edastama värskeid struktureeritud andmeid sinu valitud sihtkohta ilma käsitsi sekkumiseta.
Paindlikud integratsioonid
Ekspordi eraldatud andmed otse Google Sheetsi, Airtable'i või mis tahes veebihaagi lõpp-punkti sisseehitatud integratsioonitoega.
Miks kasutada Maxun Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.