Deploy Solidtime in one click installation.
Modern open-source time tracking for freelancers and agencies with billing rates, client management, and multi-organization support.
Valige VPS-pakett Solidtime jaoks
Igas paketis on kÃµik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Solidtime
Solidtime is an open-source time tracking application designed for freelancers, consultants, and agencies that need accurate billing and project oversight. It provides a clean interface for logging time against clients and projects, configuring billable rates at the organization, project, or member level, and generating PDF reports for invoicing â€” all without a per-seat subscription.
Self-hosting Solidtime on a VPS means your time data and client records stay on infrastructure you control, with no third-party access to billing information. Unlike hosted tools that increase costs as teams grow, a self-hosted instance supports unlimited users and organizations with no recurring fees beyond the server.
Solidtime peamised omadused
Configurable billing rates
Set hourly rates per organization, project, or individual member so billable time is calculated correctly for every client engagement.
Multi-organization support
Manage multiple organizations and client workspaces from a single Solidtime account without separate logins or instances.
PDF report export
Generate detailed time reports as PDFs for client invoicing, directly from the web interface using the bundled Gotenberg service.
Import from Toggl & Clockify
Migrate existing time entries from Toggl, Clockify, or CSV files so billing history is preserved when switching to self-hosted.
REST API access
Full API enables integration with invoicing tools, project management software, and custom automation workflows.
Miks kasutada Solidtime Hostingeris
KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.
KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tÃ¶Ã¶aeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt tÃ¶Ã¶korras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil pÃµhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kÃµik sujuv ja suurepÃ¤rane, kui tehisintellekt teie kÃ¼simust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tÃµusude ja mÃµÃµnadeta. TÃ¤nan arendusmeeskonda ja kÃµiki teisi asjaosalisi. JÃ¤tkake samas vaimus ðŸš€
LÃµpuks ometi VPS-hostinguettevÃµte, mis teeb seda Ãµigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. SuurepÃ¤rane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. UsaldusvÃ¤Ã¤rne. Tundub kaljukindel.
PÃ¤rast seda, kui kaotasin juurdepÃ¤Ã¤su oma isehostitud n8n instantsile, vÃµtsin Ã¼hendust Hostingeri toega ja olin Ã¤Ã¤rmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja pÃµhjalikud.
Suur tÃ¤nu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tÃ¤nan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on tÃ¤iesti suurepÃ¤rane. See lihtsalt tÃ¶Ã¶tab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
EttevÃµttel lÃ¤heb hÃ¤sti, olen nende kaudu kasutatavate teenustega vÃ¤ga rahul. Need pole nii kallid kui mÃµned kohad, kus on tÃµeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.