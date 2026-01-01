Kuni 69% allahindlust Solidtime tootele

Deploy Solidtime in one click installation.

Modern open-source time tracking for freelancers and agencies with billing rates, client management, and multi-organization support.

KÃ¤ivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganÃ¤dalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49â‚¬/kuus
Valige pakett
30-pÃ¤evane rahatagastuse garantii
Deploy Solidtime in one click installation.

Valige VPS-pakett Solidtime jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kÃµik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepÃ¤Ã¤s konteineri logidele
Ãœhe klÃµpsuga vÃ¤rskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps vÃµrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused Ã¼le kogu maailma
Tasuta domeen Ã¼heks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepÃ¤Ã¤s konteineri logidele
Ãœhe klÃµpsuga vÃ¤rskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps vÃµrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused Ã¼le kogu maailma
Tasuta domeen Ã¼heks aastaks

KÃµik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Solidtime

Solidtime is an open-source time tracking application designed for freelancers, consultants, and agencies that need accurate billing and project oversight. It provides a clean interface for logging time against clients and projects, configuring billable rates at the organization, project, or member level, and generating PDF reports for invoicing â€” all without a per-seat subscription.

Self-hosting Solidtime on a VPS means your time data and client records stay on infrastructure you control, with no third-party access to billing information. Unlike hosted tools that increase costs as teams grow, a self-hosted instance supports unlimited users and organizations with no recurring fees beyond the server.

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Millega saab ehitada {name}

Solidtime peamised omadused

Configurable billing rates

Set hourly rates per organization, project, or individual member so billable time is calculated correctly for every client engagement.

Multi-organization support

Manage multiple organizations and client workspaces from a single Solidtime account without separate logins or instances.

PDF report export

Generate detailed time reports as PDFs for client invoicing, directly from the web interface using the bundled Gotenberg service.

Import from Toggl & Clockify

Migrate existing time entries from Toggl, Clockify, or CSV files so billing history is preserved when switching to self-hosted.

REST API access

Full API enables integration with invoicing tools, project management software, and custom automation workflows.

Miks kasutada Solidtime Hostingeris

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrÃ¼hmale lÃ¤hedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused PÃµhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja LÃµuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tÃ¶Ã¶aeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt tÃ¶Ã¶korras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil pÃµhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kÃµik sujuv ja suurepÃ¤rane, kui tehisintellekt teie kÃ¼simust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tÃµusude ja mÃµÃµnadeta. TÃ¤nan arendusmeeskonda ja kÃµiki teisi asjaosalisi. JÃ¤tkake samas vaimus ðŸš€

Noel
Noel

LÃµpuks ometi VPS-hostinguettevÃµte, mis teeb seda Ãµigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. SuurepÃ¤rane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. UsaldusvÃ¤Ã¤rne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

PÃ¤rast seda, kui kaotasin juurdepÃ¤Ã¤su oma isehostitud n8n instantsile, vÃµtsin Ã¼hendust Hostingeri toega ja olin Ã¤Ã¤rmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja pÃµhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tÃ¤nu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tÃ¤nan teid veelkord, Carla.

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Martin K
Martin K

EttevÃµttel lÃ¤heb hÃ¤sti, olen nende kaudu kasutatavate teenustega vÃ¤ga rahul. Need pole nii kallid kui mÃµned kohad, kus on tÃµeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-pÃ¤evane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-pÃ¤evase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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