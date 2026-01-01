Lidarr on automatiseeritud muusikakogu haldur, mis on ehitatud tõestatud arr raamistikule. See jälgib artistide diskograafiaid, jälgib RSS-vooge uute albumiväljaannete osas, käivitab allalaadimisi teie eelistatud kliendi kaudu ja korraldab kõik korrektselt sildistatud ja struktureeritud kaustadesse — seda kõike ilma käsitsi sekkumiseta.

Lidarri käitamine VPS-is hoiab selle aktiivsena 24/7, tagades, et uued väljaanded hõivatakse kohe, kui need ilmuvad, isegi kui teie kodumasinad on välja lülitatud. See integreerub qBittorrent'i, SABnzbd, NZBGet'i ja teiste allalaadimise klientidega ning ühendub Plexi, Jellyfini ja Embyga, et värskendada teie muusikaserveri teeki pärast iga hankimist.