Juuruta Lidarr ühe klõpsuga paigaldus.
Automatiseeritud muusikakogu haldur, mis jälgib artistide diskograafiaid ja korraldab allalaadimisi MusicBrainz metaandmetega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Lidarr
Lidarr on automatiseeritud muusikakogu haldur, mis on ehitatud tõestatud arr raamistikule. See jälgib artistide diskograafiaid, jälgib RSS-vooge uute albumiväljaannete osas, käivitab allalaadimisi teie eelistatud kliendi kaudu ja korraldab kõik korrektselt sildistatud ja struktureeritud kaustadesse — seda kõike ilma käsitsi sekkumiseta.
Lidarri käitamine VPS-is hoiab selle aktiivsena 24/7, tagades, et uued väljaanded hõivatakse kohe, kui need ilmuvad, isegi kui teie kodumasinad on välja lülitatud. See integreerub qBittorrent'i, SABnzbd, NZBGet'i ja teiste allalaadimise klientidega ning ühendub Plexi, Jellyfini ja Embyga, et värskendada teie muusikaserveri teeki pärast iga hankimist.
Lidarr peamised omadused
Automaatne väljalaske jälgimine
Jälgi iga artisti ja laadi automaatselt alla uusi albumeid, singleid ja EP-sid niipea, kui need ilmuvad sinu konfigureeritud indekseerijates.
Kvaliteediprofiili uuendused
Määra eelistatud helivormingud ja Lidarr asendab automaatselt madalama kvaliteediga failid FLAC-i või kõrgema bitikiirusega versioonidega, kui need kättesaadavaks muutuvad.
MusicBrainz metaandmed
Rikasta oma teeki MusicBrainzist pärinevate täpsete esitajanimede, albumikujunduste, väljalaskekuupäevade ja lugude loenditega.
Meediaserveri integratsioon
Käivita Plexi, Jellyfini või Emby kogude skannimised automaatselt pärast allalaadimiste lõppemist, et uus muusika ilmuks koheselt.
Diskograafia haldamine
Vaata artistide täielikke katalooge, märgi soovitud albumid ja jälgi, millised väljaanded on puudu või vajavad kvaliteediuuendusi – seda kõike ühest armatuurlauast.
Miks kasutada Lidarr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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