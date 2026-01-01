pygeoapi on avatud lähtekoodiga Pythoni implementatsioon OGC API standarditest (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR), mis muudab georuumilised andmekogumid avastatavaks ja sirvitavaks RESTful API-ks. See sisaldab sisseehitatud HTML-brauserit, nii et mittearendajad saavad navigeerida kogudes, uurida objekte kaardil ja alla laadida GeoJSON-i ilma ühtegi päringut kirjutamata.

pygeoapi iseseisev majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli selle üle, millised andmekogumid on avalikud, kus need asuvad ja kes neid saab pärida. Ühenda PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB või kauged WFS/WMS allikad ja avalda need oma domeeni all koos HTTPS-iga, mida haldab komplektis olev Traefik proxy.