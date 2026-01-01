Paigalda pygeoapi ühe klõpsuga.
Pythoni server, mis rakendab OGC API standardite komplekti georuumiliste andmete avaldamiseks üle HTTP.
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Millega saab ehitada pygeoapi
pygeoapi on avatud lähtekoodiga Pythoni implementatsioon OGC API standarditest (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR), mis muudab georuumilised andmekogumid avastatavaks ja sirvitavaks RESTful API-ks. See sisaldab sisseehitatud HTML-brauserit, nii et mittearendajad saavad navigeerida kogudes, uurida objekte kaardil ja alla laadida GeoJSON-i ilma ühtegi päringut kirjutamata.
pygeoapi iseseisev majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli selle üle, millised andmekogumid on avalikud, kus need asuvad ja kes neid saab pärida. Ühenda PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB või kauged WFS/WMS allikad ja avalda need oma domeeni all koos HTTPS-iga, mida haldab komplektis olev Traefik proxy.
pygeoapi peamised omadused
OGC API standardid
Rakendab OGC API Features, Coverages, Tiles, Records, Processes ja keskkonnaandmete hankimise ühe konfiguratsioonifaili alusel.
Sisseehitatud HTML brauser
Iga kollektsioon, üksus ja protsess on veebiliidesest sirvitav interaktiivse Leaflet kaardiga ja kenasti vormindatud JSON-iga.
Paljud andmete taustaprogrammid
Pakub PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON ja kaugete WFS-allikate andmeid ühtsete pakkujate kaudu.
OpenAPI dokumentatsioon
OpenAPI 3.0 kirjeldus ja Swaggeri/Redoci kasutajaliides genereeritakse konfiguratsioonist automaatselt, et kliendid saaksid kiiresti integreeruda.
Georuumiline töötlus
Avalda Pythoni funktsioonid OGC API protsessidena, et käitada nõudmisel teisendusi, analüüse ja ETL-töid oma avaldatud andmetega.
STAC ja metaandmete kataloogid
Avaldage STAC-ühilduvad piltide ja andmete kataloogid, et partnerid saaksid programmeeritult otsida ja indekseerida teie georuumilisi varasid.
Miks kasutada pygeoapi Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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