Paigalda Steel Browser ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga brauseri API, mis annab AI agentidele täieliku kontrolli tõelise Chrome'i eksemplari üle veebiautomaatika ja andmete eraldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Steel Browser
Steel Browser on avatud lähtekoodiga brauseri liivakast, mis on ehitatud tehisintellekti agentidele ja automatiseerimise töövoogudele. See ümbritseb hallatavat Chrome'i eksemplari REST- ja WebSocket API taha, paljastades täieliku Chrome DevTools protokolli, et agendid saaksid navigeerida lehtedel, täita vorme, jäädvustada ekraanipilte ja eraldada struktureeritud andmeid ilma Puppeteeri või Seleniumi tüüpkoodiga žongleerimata.
Steel'i ise majutades hoiad iga sirvimisseansi, küpsiste salvestusruumi ja kraabitud andmed oma infrastruktuuris kolmanda osapoole brauseripilve asemel. Sa väldid seansipõhist hinnastamist, säilitad kontrolli puhverserverite ja tuvastamisvastaste seadete üle ning saad ühendada mis tahes tehisintellekti agendi raamistiku — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK või kohandatud koodi — sama taustaprogrammiga.
Steel Browser peamised omadused
Seansihaldus
Loo, peata, jätka ja hävita isoleeritud brauseriseansse ühe REST API kaudu, kus küpsised ja lokaalne salvestusruum säilivad kõnede vahel.
Täielik CDP juurdepääs
Ühendu otse Chrome DevTools protokolliga üle WebSocketi täpsema kontrolli jaoks Puppeteeri, Playwrighti või mis tahes CDP-ühilduva kliendiga.
Leht Markdowni ja PDF-i
Sisseehitatud lõpp-punktid teisendavad mis tahes renderdatud lehe puhtaks Markdowniks, PDF-iks või ekraanipiltideks, mis on valmis sisestamiseks LLM-i kontekstiakendesse või dokumenditorudesse.
Reaalajas seansi silur
Visuaalne armatuurlaud edastab iga seansi reaalajas, nii et sa saad vaadata, mida agent näeb, tegevusi taasesitada ja tõrkeid diagnoosida, ilma töid uuesti käivitamata.
Raamistikust sõltumatud SDK-d
Ametlikud Pythoni ja Node'i SDK-d integreeruvad LangChaini, CrewAI, OpenAI Agentide ja kohandatud virnadega — lülitu pilvebrauseri pakkujatelt ilma agendi loogikat ümber kirjutamata.
Miks kasutada Steel Browser Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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