Steel Browser on avatud lähtekoodiga brauseri liivakast, mis on ehitatud tehisintellekti agentidele ja automatiseerimise töövoogudele. See ümbritseb hallatavat Chrome'i eksemplari REST- ja WebSocket API taha, paljastades täieliku Chrome DevTools protokolli, et agendid saaksid navigeerida lehtedel, täita vorme, jäädvustada ekraanipilte ja eraldada struktureeritud andmeid ilma Puppeteeri või Seleniumi tüüpkoodiga žongleerimata.

Steel'i ise majutades hoiad iga sirvimisseansi, küpsiste salvestusruumi ja kraabitud andmed oma infrastruktuuris kolmanda osapoole brauseripilve asemel. Sa väldid seansipõhist hinnastamist, säilitad kontrolli puhverserverite ja tuvastamisvastaste seadete üle ning saad ühendada mis tahes tehisintellekti agendi raamistiku — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK või kohandatud koodi — sama taustaprogrammiga.