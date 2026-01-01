Paigalda Kibana ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga andmete visualiseerimise ja uurimisplatvorm Elasticsearchi jaoks koos armatuurlaudade, otsingu ja jälgitavuse tööriistadega.
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Millega saab ehitada Kibana
Kibana on Elasticsearchi ametlik veebiliides — lihvitud platvorm andmete uurimiseks, interaktiivsete armatuurlaudade loomiseks, otsingupäringute käivitamiseks ja Elastic Stacki juurutamise haldamiseks. Algselt loodud 2013. aastal ja nüüd hooldab seda Elastic NV, on Kibana standardne visualiseerimiskiht igale Elasticsearchile ehitatud rakendusele, alates logianalüüsist ja jälgitavusest kuni e-kaubanduse otsingu ja turvaanalüüsini.
Kibana isemajutamine oma VPS-is annab andme- ja platvormimeeskondadele täieliku Elastic Stacki visualiseerimiskeskkonna ilma Elastic Cloudile omaste dokumendipõhiste SaaS-tasudeta. See mall koondab ühenoodilise Elasticsearchi koos Kibanaga, nii et virn on valmis andmeid vastu võtma ja armatuurlaudu looma kohe pärast juurutamist.
Kibana peamised omadused
Avasta ja uuri
Sirvi Elasticsearchi indekseid Discoveri liidese abil — tee päringuid, filtreeri, sorteeri ja visualiseeri toordokumente, et märgata mustreid ja kõrvalekaldeid reaalajas.
Armatuurlauad ja visualiseeringud
Loo interaktiivseid armatuurlaudu joondiagrammide, tulpdiagrammide, soojuskaartide, kaartide, tabelite ja Lensi lohista-ja-aseta visualiseeringutega, mida saab meeskondade vahel jagada.
Otsi ja ES|QL
Täielik Elasticsearchi päringukeele DSL ja ES|QL — torupõhine päringukeel, mis sarnaneb Splunk SPL-iga — muudavad keerulised päringud mittearendajatele ligipääsetavaks.
Jälgitavuse tööriistad
Sisseehitatud logide, mõõdikute, APM-i ja tööaja jälgimise rakendused jälgitavuse andmete vastuvõtmiseks ja analüüsimiseks Elastic Agendist ja Beatsist.
Kaardid ja georuumiline
Interaktiivsed mitmekihilised kaardid vektorkihtide, soojuskaartide ja geoagregatsioonidega georuumiliste andmete visualiseerimiseks koos teiste dimensioonidega.
Hoiatused ja aruandlus
Lävepõhised ja anomaaliapõhised hoiatused e-posti, Slacki ja veebihaagi sihtkohtadega, lisaks ajastatud PDF- ja CSV-aruannete genereerimine.
Miks kasutada Kibana Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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