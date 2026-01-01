Kibana on Elasticsearchi ametlik veebiliides — lihvitud platvorm andmete uurimiseks, interaktiivsete armatuurlaudade loomiseks, otsingupäringute käivitamiseks ja Elastic Stacki juurutamise haldamiseks. Algselt loodud 2013. aastal ja nüüd hooldab seda Elastic NV, on Kibana standardne visualiseerimiskiht igale Elasticsearchile ehitatud rakendusele, alates logianalüüsist ja jälgitavusest kuni e-kaubanduse otsingu ja turvaanalüüsini.

Kibana isemajutamine oma VPS-is annab andme- ja platvormimeeskondadele täieliku Elastic Stacki visualiseerimiskeskkonna ilma Elastic Cloudile omaste dokumendipõhiste SaaS-tasudeta. See mall koondab ühenoodilise Elasticsearchi koos Kibanaga, nii et virn on valmis andmeid vastu võtma ja armatuurlaudu looma kohe pärast juurutamist.