Blinko on isemajutatav platvorm, mis ühendab kiire märkmete jäädvustamise, ülesannete halduse ja tehisintellektiga täiustatud otsingu ühes rakenduses. Selle mikroblogi-stiilis liides on optimeeritud ideede koheseks ülesmärkimiseks, samas kui täielik Markdowni tugi, sildistamine ja valikuline AI-integratsioon OpenAI või Ollamaga hoiavad need ideed aja jooksul organiseerituna ja leitavana.

Erinevalt kommertslikest märkmeteenustest hoiab Blinko isemajutamine iga mõtte, plaani ja uurimismärkme täielikult sinu infrastruktuuris — puudub kolmanda osapoole analüüs, salvestuspiirangud ja päringupõhised kulud. Märkmed võivad jääda privaatseks või olla avalikult jagatud samast juurutusest.