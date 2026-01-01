Blinko ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga AI-põhine märkmeplatvorm, mis ühendab mikroblogimise, ülesannete halduse ja intelligentse otsingu.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Blinko
Blinko on isemajutatav platvorm, mis ühendab kiire märkmete jäädvustamise, ülesannete halduse ja tehisintellektiga täiustatud otsingu ühes rakenduses. Selle mikroblogi-stiilis liides on optimeeritud ideede koheseks ülesmärkimiseks, samas kui täielik Markdowni tugi, sildistamine ja valikuline AI-integratsioon OpenAI või Ollamaga hoiavad need ideed aja jooksul organiseerituna ja leitavana.
Erinevalt kommertslikest märkmeteenustest hoiab Blinko isemajutamine iga mõtte, plaani ja uurimismärkme täielikult sinu infrastruktuuris — puudub kolmanda osapoole analüüs, salvestuspiirangud ja päringupõhised kulud. Märkmed võivad jääda privaatseks või olla avalikult jagatud samast juurutusest.
Blinko peamised omadused
Sujuv jäädvustamine
Mikroblogimise stiilis sisend võimaldab sul ideid sekunditega salvestada, ilma et peaksid esmalt kaustastruktuurides navigeerima või malle valima.
AI-põhine otsing
Ühenda OpenAI või kohalik Ollama mudel, et teha päringuid oma märkmetest lihtsas keeles, tuues esile asjakohaseid kirjeid isegi siis, kui sa ei mäleta täpseid märksõnu.
Markdown ja ülesannete tugi
Vorminda märkmeid täieliku Markdowniga ja manusta ülesannete kontrollnimekirju, nii et sama tööriist haldab nii kiireid jäädvustusi kui ka struktureeritud projektide jälgimist.
Avalikud või privaatsed märkmed
Vali märkmete nähtavus, mis võimaldab sul hoida privaatset teadmistebaasi, samal ajal sisu valikuliselt mikroblogina avaldades ilma eraldi platvormita.
Andmete ülekantavus
Automaatsed varukoopiad ja impordi/eksportimise funktsionaalsus tagavad, et sinu märkmed jäävad ligipääsetavaks ja ülekantavaks sõltumata platvormimuudatustest.
Miks kasutada Blinko Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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