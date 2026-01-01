Pelican Panel on kogukonnapõhine Pterodactyli haru ja moderniseering, mis on ümber kirjutatud uusimal Laravel ja Filament tehnoloogial, et pakkuda kiiremat administraatorikogemust, sisseehitatud veebipaigaldajat ja pistikprogrammi süsteemi paneeli laiendamiseks ilma koodibaasi hargnemiseta. Iga mänguserver on varustatud oma isoleeritud Docker konteineris läbi kaasneva Wings deemoni, hoides ressursid piiratuna ja hosti turvalisena.

Pelicani ise majutamine eemaldab hallatud mängumajutuse serveripõhised tasud ja annab operaatoritele täieliku kontrolli brändingu, autentimise, munade ja andmebaasi salvestusruumi üle. See juurutus tarnib paneeli koos MariaDB ja Redisega — Wings tuleb paigaldada eraldi igale sõlmele, mis käitab mänguservereid.