Pelican Paneli juurutamine ühe klõpsuga.
Kaasaegne avatud lähtekoodiga mänguserveri halduspaneel ja Pterodactyli järeltulija, mis on loodud kiireks juurutamiseks ja intuitiivseks haldamiseks.
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Millega saab ehitada Pelican Panel
Pelican Panel on kogukonnapõhine Pterodactyli haru ja moderniseering, mis on ümber kirjutatud uusimal Laravel ja Filament tehnoloogial, et pakkuda kiiremat administraatorikogemust, sisseehitatud veebipaigaldajat ja pistikprogrammi süsteemi paneeli laiendamiseks ilma koodibaasi hargnemiseta. Iga mänguserver on varustatud oma isoleeritud Docker konteineris läbi kaasneva Wings deemoni, hoides ressursid piiratuna ja hosti turvalisena.
Pelicani ise majutamine eemaldab hallatud mängumajutuse serveripõhised tasud ja annab operaatoritele täieliku kontrolli brändingu, autentimise, munade ja andmebaasi salvestusruumi üle. See juurutus tarnib paneeli koos MariaDB ja Redisega — Wings tuleb paigaldada eraldi igale sõlmele, mis käitab mänguservereid.
Pelican Panel peamised omadused
Esmakordne veebipaigaldaja
Juhitud brauseripõhine paigaldaja juhendab esimesel külastusel läbi andmebaasi seadistamise ja administraatori loomise — kestajuurdepääs pole vajalik.
Docker serveri eraldamine
Mänguserverid töötavad spetsiaalsetes konteinerites, mida haldab Wingsi deemon, vältides ressursside konkurentsi ja piirates kahjustuste ulatust juhul, kui server on kompromiteeritud.
Pistikprogrammide süsteem
Sisseehitatud pistikprogrammi laadija võimaldab administraatoritel paigaldada Composer'i ja Yarn'i pakette otse paneelilt, et laiendada funktsionaalsust ilma lähtekoodi hargnemata.
Moodne Filament UI
Ümber ehitatud haldusliides, mis põhineb Filamentil, pakub kiiremat lehtede laadimist, reaalajas konsooliväljundit ja puhtamat töövoogu kui pärand Pterodactyli paneelid.
Pterodactyl ühilduv
Impordib olemasolevad Pterodactyl'i munad ja sõlmekonfiguratsioonid, et operaatorid saaksid Pelicani üle minna, ilma oma mänguserveri teeki nullist uuesti üles ehitamata.
OAuth ja SSO
Toetab väliseid autentimispakkujaid ja kahefaktorilist autentimist, võimaldades meeskondadel tsentraliseerida juurdepääsu kontrolli infrastruktuuri tööriistade vahel.
Miks kasutada Pelican Panel Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
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