Gotify on kerge, avatud lähtekoodiga tõukemärguannete server, mis võimaldab sul saata ja vastu võtta sõnumeid reaalajas. Lihtne REST API teeb märguannete integreerimise skriptidest, monitooringutööriistadest, cron-töödest ja rakendustest lihtsaks, ilma et peaksid tuginema Firebase'ile, Pushoverile või mõnele muule kolmanda osapoole teenusele. See toetab mitut kliendirakendust ja korraldab märguandeid allika järgi prioriteeditasemetega.

Gotify ise majutamine hoiab kõik märguannete andmed sinu enda VPS-is, tagades privaatsuse ja kättesaadavuse. Selle minimaalne ressursikasutus tähendab, et see töötab mugavalt teiste rakenduste kõrval, konkureerimata mälu või protsessori pärast.