Juuruta Gotify ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev tõukemärguannete server lihtsa REST API ja reaalajas WebSocketi edastusega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Gotify
Gotify on kerge, avatud lähtekoodiga tõukemärguannete server, mis võimaldab sul saata ja vastu võtta sõnumeid reaalajas. Lihtne REST API teeb märguannete integreerimise skriptidest, monitooringutööriistadest, cron-töödest ja rakendustest lihtsaks, ilma et peaksid tuginema Firebase'ile, Pushoverile või mõnele muule kolmanda osapoole teenusele. See toetab mitut kliendirakendust ja korraldab märguandeid allika järgi prioriteeditasemetega.
Gotify ise majutamine hoiab kõik märguannete andmed sinu enda VPS-is, tagades privaatsuse ja kättesaadavuse. Selle minimaalne ressursikasutus tähendab, et see töötab mugavalt teiste rakenduste kõrval, konkureerimata mälu või protsessori pärast.
Gotify peamised omadused
Lihtne REST API
Saada teavitusi mis tahes skriptist või rakendusest ühe HTTP POST päringuga — SDK-d pole vaja ja keerulist seadistamist pole.
Reaalaja WebSockets
Sõnumid edastatakse koheselt ühendatud klientidele WebSocketi kaudu, tagades, et hoiatused ilmuvad sinu seadmetes kohe, kui need saadetakse.
Android & Veebikliendid
Saate teateid Androidi seadmetes ametliku rakendusega või jälgige sõnumeid mis tahes brauseris sisseehitatud veebiliidese kaudu.
Mitmerakenduse tugi
Korralda teavitused allikarakenduse järgi eraldi tokenite ja prioriteeditasemetega, hoides seirehoiatused, varukoopiad ja CI sündmused selgelt eraldatuna.
Pistikprogrammi laiendatavus
Laienda Gotifyt kogukonna pistikprogrammidega, et lisada uusi teavituste allikaid, edastamisreegleid ja kohandatud integratsioone, põhiserverit muutmata.
Miks kasutada Gotify Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.