Apache Gravitino ühe klõpsuga paigaldamine.
Avatud lähtekoodiga metadataladu, mis ühendab kataloogid, skeemid ja tabelid üle Icebergi, Hive'i, MySQL-i ja PostgreSQL-i ühe API taha.
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Millega saab ehitada Apache Gravitino
Apache Gravitino on geograafiliselt jaotatud, föderatiivne metaandmete järv, mis annab andmemeeskondadele ühtse koha tabelite, skeemide, failikomplektide, mudelite ja juurdepääsupoliitikate haldamiseks heterogeensetes kataloogides. Erinevalt traditsioonilisest Hive Metastore'ist födereerib Gravitino olemasolevaid katalooge metaandmeid kopeerimata ja pakub neid ühtse REST API ja moodsa veebiliidese kaudu, nii et mootorid nagu Trino, Spark, Flink ja Doris saavad päringuid teha samale loogilisele vaatele.
Gravitino ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud andmete päritolu, skeemide definitsioonid ja volituste vastendused teie keskkonnas ning väldib hallatavate metaandmeteenuste korduvaid kulusid. Komplektis olev Iceberg REST kataloogi lõpp-punkt on kohe kasutusvalmis järvemaja tabelite toetamiseks.
Apache Gravitino peamised omadused
Ühtne metaandmete järv
Föderereeri Iceberg, Hive, JDBC ja failisüsteemi kataloogid ühe REST API ja kolmetasandilise metalake.catalog.schema nimeruumi taha.
Sisseehitatud Iceberg REST
Pakub Icebergi REST kataloogi lõpp-punkti pordil 9001, et Spark, Flink ja Trino saaksid lugeda ja kirjutada Icebergi tabeleid ilma välise teenuseta.
Moodne veebi UI
Sirvi metalake'e, katalooge, skeeme ja tabeleid, muuda omadusi ja kontrolli päritolu sisseehitatud veebikonsoolist — lisakonteinerit pole vaja.
Mitmemootoriline ühilduvus
Trino, Spark, Flink, Doris ja PyIceberg konnektorid suhtlevad Gravitinoga, nii et samad metaandmed toidavad SQL-i, pakktöötluse ja voogedastuse töökoormusi.
Fileset ja mudelite kataloogid
Haldab struktureerimata failikomplekte ja ML-mudeli metaandmeid koos tabelitega, pakkudes AI ja lakehouse'i töökoormustele ühtset haldustasandit.
Miks kasutada Apache Gravitino Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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