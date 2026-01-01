Apache Gravitino on geograafiliselt jaotatud, föderatiivne metaandmete järv, mis annab andmemeeskondadele ühtse koha tabelite, skeemide, failikomplektide, mudelite ja juurdepääsupoliitikate haldamiseks heterogeensetes kataloogides. Erinevalt traditsioonilisest Hive Metastore'ist födereerib Gravitino olemasolevaid katalooge metaandmeid kopeerimata ja pakub neid ühtse REST API ja moodsa veebiliidese kaudu, nii et mootorid nagu Trino, Spark, Flink ja Doris saavad päringuid teha samale loogilisele vaatele.

Gravitino ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud andmete päritolu, skeemide definitsioonid ja volituste vastendused teie keskkonnas ning väldib hallatavate metaandmeteenuste korduvaid kulusid. Komplektis olev Iceberg REST kataloogi lõpp-punkt on kohe kasutusvalmis järvemaja tabelite toetamiseks.