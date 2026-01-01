Kuni 69% allahindlust Apache Gravitino tootele

Apache Gravitino ühe klõpsuga paigaldamine.

Avatud lähtekoodiga metadataladu, mis ühendab kataloogid, skeemid ja tabelid üle Icebergi, Hive'i, MySQL-i ja PostgreSQL-i ühe API taha.

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Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49  /kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Apache Gravitino ühe klõpsuga paigaldamine.

Valige VPS-pakett Apache Gravitino jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Apache Gravitino

Apache Gravitino on geograafiliselt jaotatud, föderatiivne metaandmete järv, mis annab andmemeeskondadele ühtse koha tabelite, skeemide, failikomplektide, mudelite ja juurdepääsupoliitikate haldamiseks heterogeensetes kataloogides. Erinevalt traditsioonilisest Hive Metastore'ist födereerib Gravitino olemasolevaid katalooge metaandmeid kopeerimata ja pakub neid ühtse REST API ja moodsa veebiliidese kaudu, nii et mootorid nagu Trino, Spark, Flink ja Doris saavad päringuid teha samale loogilisele vaatele.

Gravitino ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud andmete päritolu, skeemide definitsioonid ja volituste vastendused teie keskkonnas ning väldib hallatavate metaandmeteenuste korduvaid kulusid. Komplektis olev Iceberg REST kataloogi lõpp-punkt on kohe kasutusvalmis järvemaja tabelite toetamiseks.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Apache Gravitino peamised omadused

Ühtne metaandmete järv

Föderereeri Iceberg, Hive, JDBC ja failisüsteemi kataloogid ühe REST API ja kolmetasandilise metalake.catalog.schema nimeruumi taha.

Sisseehitatud Iceberg REST

Pakub Icebergi REST kataloogi lõpp-punkti pordil 9001, et Spark, Flink ja Trino saaksid lugeda ja kirjutada Icebergi tabeleid ilma välise teenuseta.

Moodne veebi UI

Sirvi metalake'e, katalooge, skeeme ja tabeleid, muuda omadusi ja kontrolli päritolu sisseehitatud veebikonsoolist — lisakonteinerit pole vaja.

Mitmemootoriline ühilduvus

Trino, Spark, Flink, Doris ja PyIceberg konnektorid suhtlevad Gravitinoga, nii et samad metaandmed toidavad SQL-i, pakktöötluse ja voogedastuse töökoormusi.

Fileset ja mudelite kataloogid

Haldab struktureerimata failikomplekte ja ML-mudeli metaandmeid koos tabelitega, pakkudes AI ja lakehouse'i töökoormustele ühtset haldustasandit.

Miks kasutada Apache Gravitino Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

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30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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