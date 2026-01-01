Centrifugo ühe klõpsuga paigaldus.
Skaleeritav reaalajas sõnumiserver reaalajas rakenduste loomiseks WebSocketi ja pub/sub sõnumivahetusega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Centrifugo
Centrifugo on avatud lähtekoodiga, keelest sõltumatu reaalajas sõnumiserver, mis edastab kiirsõnumeid ühendatud kasutajatele WebSocketi, HTTP-voogedastuse, Server-Sent Eventsi, WebTransporti ja gRPC kaudu. Mis tahes taustaprogramm – olenemata keelest või raamistikust – saab sõnumeid avaldada lihtsa HTTP või gRPC API kaudu, muutes reaalajas funktsioonide lisamise olemasolevatele rakendustele lihtsaks, ilma neid ümber kirjutamata.
Centrifugo ise majutamine oma VPS-is kaotab sõnumi- ja ühendusepõhised tasud, mida võtavad kommertslikud reaalajas teenused nagu Pusher või Ably, andes samal ajal sulle täieliku kontrolli skaleerimise, andmete marsruutimise ja turvaseadistuse üle.
Centrifugo peamised omadused
Keele-agnostiline integreerimine
Iga taustasüsteem saab sõnumeid avaldada lihtsa HTTP või gRPC API kaudu, nii saad lisada reaalajas funktsioone, muutmata oma olemasolevat tehnoloogiastäkki.
Sõnumite ajalugu ja taastamine
Salvestab kanali kohta hiljutised sõnumid ja esitab automaatselt uuesti vahelejäänud sündmused uuesti ühenduvatele klientidele, vältides andmekadu lühikeste ühenduse katkemiste ajal.
Horisontaalne skaleeritavus
Redis-põhine mootor võimaldab sul käitada mitut Centrifugo sõlme ja hallata miljoneid samaaegseid ühendusi, kui sinu kasutajaskond kasvab.
Kohaloleku jälgimine
Jälgib, millised kasutajad on igas kanalis võrgus ja edastab liitumis-/lahkumissündmusi, võimaldades funktsioone nagu kirjutamise indikaatorid ja aktiivsete kasutajate loendid.
Sisseehitatud administraatoripaneel
Jälgi ühendusi, kanaleid ja sõnumivoogu reaalajas veebipõhise haldusliidese kaudu, ilma eraldi jälgimisvahendeid seadistamata.
Miks kasutada Centrifugo Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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