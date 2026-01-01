Centrifugo on avatud lähtekoodiga, keelest sõltumatu reaalajas sõnumiserver, mis edastab kiirsõnumeid ühendatud kasutajatele WebSocketi, HTTP-voogedastuse, Server-Sent Eventsi, WebTransporti ja gRPC kaudu. Mis tahes taustaprogramm – olenemata keelest või raamistikust – saab sõnumeid avaldada lihtsa HTTP või gRPC API kaudu, muutes reaalajas funktsioonide lisamise olemasolevatele rakendustele lihtsaks, ilma neid ümber kirjutamata.

Centrifugo ise majutamine oma VPS-is kaotab sõnumi- ja ühendusepõhised tasud, mida võtavad kommertslikud reaalajas teenused nagu Pusher või Ably, andes samal ajal sulle täieliku kontrolli skaleerimise, andmete marsruutimise ja turvaseadistuse üle.