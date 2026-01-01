Koillection on ise majutatav kollektsioonide haldamise rakendus, mis võimaldab sul kataloogida kõike — raamatuid, vinüülplaate, videomänge, marke, kogumiskaarte või mis tahes muud kollektsiooni, mida sa haldad. Erinevalt pilvepõhistest kataloogimisteenustest töötab Koillection täielikult sinu enda serveris, hoides sinu kollektsiooni andmed privaatsena ja sinu täieliku kontrolli all.

Ehitatud Symfony platvormile puhta ja tundliku liidesega, toetab Koillection kohandatud metaandmevälju ja veebikaapijaid, et saaksid rikastada esemeid just selle teabega, mis on sinu kollektsiooni tüübi jaoks oluline. Täielik REST API võimaldab integreerimist väliste tööriistadega ja mitmekeelne tugi hõlmab kohe kasutusvalmis 11+ keelt.