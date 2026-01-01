Juuruta Koillection ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatav koguhaldur mis tahes tüüpi füüsilise või digitaalse kogu korraldamiseks ja kataloogimiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Koillection
Koillection on ise majutatav kollektsioonide haldamise rakendus, mis võimaldab sul kataloogida kõike — raamatuid, vinüülplaate, videomänge, marke, kogumiskaarte või mis tahes muud kollektsiooni, mida sa haldad. Erinevalt pilvepõhistest kataloogimisteenustest töötab Koillection täielikult sinu enda serveris, hoides sinu kollektsiooni andmed privaatsena ja sinu täieliku kontrolli all.
Ehitatud Symfony platvormile puhta ja tundliku liidesega, toetab Koillection kohandatud metaandmevälju ja veebikaapijaid, et saaksid rikastada esemeid just selle teabega, mis on sinu kollektsiooni tüübi jaoks oluline. Täielik REST API võimaldab integreerimist väliste tööriistadega ja mitmekeelne tugi hõlmab kohe kasutusvalmis 11+ keelt.
Koillection peamised omadused
Mis tahes kogumi tüüp
Kataloogi raamatud, mängud, vinüülid, margid või mis tahes muu kogumisobjekt ilma valmismallide piiranguteta.
Kohandatud metaandmete väljad
Määra täpsed väljad ja andmestruktuur, mis sobib sinu kogumiga, selle asemel, et kohanduda üldise skeemiga.
Veebikaabitsa tugi
Tõmba automaatselt metaandmeid välistelt veebilehtedelt, et rikastada oma üksusi kaante, kirjelduste ja üksikasjadega.
REST API juurdepääs
Avalda oma kogude andmed täieliku REST API kaudu, võimaldades integreerimist kohandatud rakenduste või automatiseerimisvoogudega.
Mitmekeelne liides
Kasuta Koillectioni oma keeles — toetatud on 11+ keelt, inglise ja prantsuse keele puhul on tagatud täielik katvus.
Miks kasutada Koillection Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.