SeaweedFS on avatud lähtekoodiga hajutatud failisüsteem, millel on üle 24 000 GitHubi tärni, optimeeritud suure hulga failide tõhusaks salvestamiseks ja taastamiseks. Sisseehitatud S3-ühilduva API-ga toimib see Amazon S3 asendusena isemajutatud keskkondades — iga S3 jaoks loodud tööriist või SDK töötab SeaweedFS-iga ilma koodimuudatusteta.

Objektisalvestuse isemajutamine oma VPS-is välistab pilveteenuse pakkujate päringupõhised ja GB-põhised kulud, hoides samal ajal andmed sinu täieliku kontrolli all. SeaweedFS haldab kõike alates väikestest kasutajate üleslaaditud piltidest kuni suurte videofailide ja varukoopiate arhiivideni, andmekaitseks on saadaval replikatsioon ja kustutuskodeerimine.