Juurutage SeaweedFS ühe klõpsuga paigaldusena.
Suure jõudlusega hajutatud failisüsteem S3 API ühilduvusega miljardite failide salvestamiseks ja edastamiseks suures mahus.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SeaweedFS
SeaweedFS on avatud lähtekoodiga hajutatud failisüsteem, millel on üle 24 000 GitHubi tärni, optimeeritud suure hulga failide tõhusaks salvestamiseks ja taastamiseks. Sisseehitatud S3-ühilduva API-ga toimib see Amazon S3 asendusena isemajutatud keskkondades — iga S3 jaoks loodud tööriist või SDK töötab SeaweedFS-iga ilma koodimuudatusteta.
Objektisalvestuse isemajutamine oma VPS-is välistab pilveteenuse pakkujate päringupõhised ja GB-põhised kulud, hoides samal ajal andmed sinu täieliku kontrolli all. SeaweedFS haldab kõike alates väikestest kasutajate üleslaaditud piltidest kuni suurte videofailide ja varukoopiate arhiivideni, andmekaitseks on saadaval replikatsioon ja kustutuskodeerimine.
SeaweedFS peamised omadused
S3 API ühilduvus
Iga rakendus või tööriist, mis on loodud Amazon S3 jaoks, ühendub SeaweedFS-iga muudatusteta, võimaldades kohest integreerimist olemasolevate töövoogudega.
Tõhus väikeste failide käitlemine
Optimeeritud salvestusmootor käsitleb miljardeid väikeseid faile tõhusalt — see on traditsiooniliste failisüsteemide ja üldotstarbeliste salvestuslahenduste tavaline nõrkus.
Andmete replikatsioon
Automaatne replikatsioon üle salvestusserverite pakub üleliigsust, nii et andmed jäävad kättesaadavaks isegi siis, kui üksikud salvestussõlmed rikki lähevad.
Kustutuskodeerimine
Vähendab salvestusruumi üldkulu võrreldes täieliku replikatsiooniga, säilitades samal ajal andmete terviklikkuse sooja ja külma salvestustaseme jaoks.
FUSE haakimistoetus
Paigalda SeaweedFS kohaliku failisüsteemina Linuxi hostides, võimaldades rakendustel, mis eeldavad standardset POSIX-failijuurdepääsu, otse lugeda ja kirjutada.
Miks kasutada SeaweedFS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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