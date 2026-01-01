Juuruta Baserow ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga koodivaba andmebaas ja Airtable'i alternatiiv koostöölaualehtede, töövoogude ja sisemiste tööriistade loomiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Baserow
Baserow on avatud lähtekoodiga koodivaba platvorm, mis võimaldab meeskondadel luua koostööpõhiseid andmebaase, siseseid tööriistu ja automatiseeritud töövooge tuttava tabelarvutuse liidese kaudu — ilma SQL-ita, infrastruktuuri seadistamiseta ja kirjepõhise hinnastamiseta. Tabelid, rikkalikud väljatüübid, vaated, vormid ja REST API muudavad selle praktiliseks Airtable'i alternatiiviks toote-, operatsiooni-, turundus- ja insenerimeeskondadele.
Baserow' isemajutamine oma VPS-is hoiab kliendiandmed, projektijälgijad, CRM-i andmed ja vormivastused teie infrastruktuuris, mitte SaaS-i pakkuja andmebaasis. Teie kontrollite salvestuspiiranguid, säilitamist, integratsioone ja juurdepääsu — ja väldite kohapõhiseid tasusid, mis kasvavad koos meeskonna suurusega vastavalt teie kasutuse kasvule.
Baserow peamised omadused
Tabelarvutus UI
Redigeeri andmeid tuttava ruudustikuliidese kaudu, mis pakub sortimist, filtreerimist, rühmitamist ja kohapealset lahtriredigeerimist, mis tundub nagu Excel või Google Sheets.
Mitmekesised väljatüübid
Kombineeri tekst, numbrid, kuupäevad, ühe- ja mitmikvalikud, valemid, failimanused, lingid tabelite vahel ja otsinguväljad ühes skeemis.
Mitu vaadet
Visualiseeri sama tabelit võrgustikuna, kanban-tahvlina, kalendrina, galeriina või vormina, et toetada erinevaid meeskonna töövooge andmeid dubleerimata.
Vormid ja jagamine
Avalda avalikud vormid, mis kirjutavad otse sinu tabelitesse, ja jaga kirjutuskaitstud või muudetavaid vaateid koostööpartneritega väljaspool sinu tööruumi.
REST API ja veebikonksud
Iga tabel pakub tüübitud REST API-t ja webhooki päästikuid, mis võimaldab sul Baserow'd integreerida kohandatud rakenduste, automaatikate ja BI tööriistadega.
Miks kasutada Baserow Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.