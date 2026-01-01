Baserow on avatud lähtekoodiga koodivaba platvorm, mis võimaldab meeskondadel luua koostööpõhiseid andmebaase, siseseid tööriistu ja automatiseeritud töövooge tuttava tabelarvutuse liidese kaudu — ilma SQL-ita, infrastruktuuri seadistamiseta ja kirjepõhise hinnastamiseta. Tabelid, rikkalikud väljatüübid, vaated, vormid ja REST API muudavad selle praktiliseks Airtable'i alternatiiviks toote-, operatsiooni-, turundus- ja insenerimeeskondadele.

Baserow' isemajutamine oma VPS-is hoiab kliendiandmed, projektijälgijad, CRM-i andmed ja vormivastused teie infrastruktuuris, mitte SaaS-i pakkuja andmebaasis. Teie kontrollite salvestuspiiranguid, säilitamist, integratsioone ja juurdepääsu — ja väldite kohapõhiseid tasusid, mis kasvavad koos meeskonna suurusega vastavalt teie kasutuse kasvule.