Kaneo on isemajutatav projektijuhtimise rakendus, mis keskendub sellele, et pakkuda meeskondadele vajalikku ilma tarbetu keerukuseta. See korraldab tööd projektide, ülesannete ja kanban-tahvlite kaudu, reaalajas koostööga WebSocket-ühenduste kaudu, nii et meeskonnaliikmed näevad uuendusi lehte värskendamata.

Erinevalt ettevõtte projektijuhtimise tööriistadest, mis lisavad kihte harva kasutatavaid funktsioone, on Kaneo ehitatud minimaalse liidese ümber. See integreerub GitHubi hoidlatega, et siduda koodimuudatusi projektülesannetega, ja toetab GitHub OAuth-i, nii et meeskonnad saavad autentida olemasolevate arendajakontodega. Kõik projektiandmed salvestatakse PostgreSQL andmebaasi teie enda infrastruktuuris.