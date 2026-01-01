Juurutage Kaneo ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga projektijuhtimise tööriist, mis on loodud lihtsuse eesmärgil, kanban-tahvlite, ülesannete jälgimise ja GitHubi integratsiooniga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Kaneo
Kaneo on isemajutatav projektijuhtimise rakendus, mis keskendub sellele, et pakkuda meeskondadele vajalikku ilma tarbetu keerukuseta. See korraldab tööd projektide, ülesannete ja kanban-tahvlite kaudu, reaalajas koostööga WebSocket-ühenduste kaudu, nii et meeskonnaliikmed näevad uuendusi lehte värskendamata.
Erinevalt ettevõtte projektijuhtimise tööriistadest, mis lisavad kihte harva kasutatavaid funktsioone, on Kaneo ehitatud minimaalse liidese ümber. See integreerub GitHubi hoidlatega, et siduda koodimuudatusi projektülesannetega, ja toetab GitHub OAuth-i, nii et meeskonnad saavad autentida olemasolevate arendajakontodega. Kõik projektiandmed salvestatakse PostgreSQL andmebaasi teie enda infrastruktuuris.
Kaneo peamised omadused
Kanban ülesandetahvlid
Visualiseeri projektitööd liigutatavate ülesandekaartidena töövoo veergude vahel, andes kogu meeskonnale ühise ülevaate sellest, mis on pooleli ja mis on tehtud.
GitHubi integratsioon
Ühenda GitHubi repositooriumid projektidega ja sünkrooni kooditegevus otse projekti ajajoonele ilma tööriistade vahel vahetamata.
Reaalajas koostöö
WebSocketi ühendused edastavad tahvli uuendusi kõigile aktiivsetele meeskonnaliikmetele koheselt, nii et tahvel kajastab alati hetkeseisu ilma käsitsi värskendamiseta.
GitHub OAuth sisselogimine
Meeskonnaliikmed logivad sisse oma olemasolevate GitHubi kontodega, mis kaotab vajaduse hallata projektitööriista jaoks eraldi sisselogimisandmeid.
Disainilt minimalistlik
Kaneo tarnib ainult funktsioone, mida meeskonnad tegelikult kasutavad — projektid, ülesanded ja tahvlid — ilma ettevõtteklassi alternatiivide konfiguratsiooni lisakoormuseta.
Miks kasutada Kaneo Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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