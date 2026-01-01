Juurutage draw.io ühe klõpsuga paigaldusega.
Tasuta, avatud lähtekoodiga diagrammide loomise rakendus vooskeemide, võrguskeemide, UML-i ja arhitektuuri visualiseerimiste loomiseks — täielikult ise majutatav.
Valige VPS-pakett draw.io jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada draw.io
draw.io (diagrams.net) on tasuta, avatud lähtekoodiga diagrammitööriist, mida usaldavad miljonid insenerid, arhitektid ja ärianalüütikud. See toetab laia valikut diagrammitüüpe — vooskeemid, UML klassidiagrammid, olemi-seose diagrammid, võrgu- ja infrastruktuurikaardid, BPMN töövoogud ja palju muud — kõike seda lihvitud brauseripõhisest redaktorist.
draw.io ise majutamine oma VPS-is tähendab, et kõik diagrammiandmed jäävad sinu infrastruktuuri. Ühtegi faili ei saadeta välistele serveritele, muutes selle vaikimisi valikuks reguleeritud tööstusharude meeskondadele või neile, kellel on ranged andmete asukoha nõuded. Docker'i kujutis on olekuta ja kergekaaluline, ilma andmebaasi sõltuvusteta.
draw.io peamised omadused
Puuduvad välised sõltuvused
draw.io töötab ühe olekuta konteinerina ilma andmebaasi vajaduseta — diagrammi andmed ei lahku kunagi sinu serverist.
Lai diagrammitugi
Loo vooskeeme, UML-i, ER-diagramme, võrgukaarte, BPMN-töövooge ja traatkarkasse ühest ühtsest redaktorist.
Pilvemälu integratsioonid
Ühenda Google Drive'i, Microsoft OneDrive'i ja GitLabi, et salvestada ja versioonida diagramme koos oma olemasolevate failidega.
Serveripoolne eksport
Ekspordi diagramme PDF-, PNG-, SVG- ja Visio (.vsdx) vormingutesse otse serveris ilma kliendipoolse töötlemiseta.
Võrguühenduseta töötav redaktor
Töötab täielikult võrguühenduseta, lisades URL-ile
?offline=1 — ideaalne õhupiluga või piiratud keskkondade jaoks.
Miks kasutada draw.io Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.