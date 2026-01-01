draw.io (diagrams.net) on tasuta, avatud lähtekoodiga diagrammitööriist, mida usaldavad miljonid insenerid, arhitektid ja ärianalüütikud. See toetab laia valikut diagrammitüüpe — vooskeemid, UML klassidiagrammid, olemi-seose diagrammid, võrgu- ja infrastruktuurikaardid, BPMN töövoogud ja palju muud — kõike seda lihvitud brauseripõhisest redaktorist.

draw.io ise majutamine oma VPS-is tähendab, et kõik diagrammiandmed jäävad sinu infrastruktuuri. Ühtegi faili ei saadeta välistele serveritele, muutes selle vaikimisi valikuks reguleeritud tööstusharude meeskondadele või neile, kellel on ranged andmete asukoha nõuded. Docker'i kujutis on olekuta ja kergekaaluline, ilma andmebaasi sõltuvusteta.