Juuruta LibreNMS ühe klõpsuga.
Kogukonnapõhine, iseavastav võrguseiresüsteem põhjaliku SNMP toega tuhandetele seadmemudelitele.
Valige VPS-pakett LibreNMS jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LibreNMS
LibreNMS on täisfunktsionaalne, GPL-litsentsiga võrguseire süsteem, mis avastab automaatselt kogu sinu infrastruktuuri SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP ja ARP kaudu. See toetab tuhandeid seadmemudeleid Ciscolt, Juniperilt, MikroTikilt, Aristalt, HPE-lt, Fortinetilt ja paljudelt teistelt valmiskujul, pakkudes sulle pordi-põhiseid liikluse graafikuid, hoiatusi ja topoloogia kaardistamist ilma seadmepõhiste litsentsitasudeta.
LibreNMS-i ise majutamine sinu VPS-is hoiab tundliku infrastruktuuri telemeetria sinu kontrolli all oleval riistvaral, ilma agendi jalajäljeta jälgitavatel seadmetel. See juurutus komplekteerib LibreNMS-i koos MariaDB, Redis-i ja spetsiaalse poller-dispetšeri konteineriga, nii et küsitlus ja hoiatuste edastamine töötavad usaldusväärselt koos veebiliidesega.
LibreNMS peamised omadused
SNMP automaatne tuvastus
Avasta automaatselt seadmed ja nende liidesed SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP ja ARP kaudu, ilma käsitsi inventeerimistööta.
Lai seadmetugi
Toetab tuhandeid võrgu-, serveri- ja asjade interneti (IoT) seadmemudeleid Ciscost, Juniperist, MikroTikist, HPE-st, Fortinetist ja paljudelt teistelt tootjatelt.
Hoiatused ja teavitused
Määratle reeglid mallipõhiste hoiatustega ja edasta need e-posti, Slacki, Discordi, Microsoft Teamsi, PagerDuty, webhookide ja 80+ transpordivahendi kaudu.
Arveldamine ja ribalaius
Jälgi pordipõhist liiklust 95. protsentiili arveldusaruannetega ahelate ja kliendiliideste jaoks, ideaalne interneti teenusepakkujatele ja hallatavate teenuste pakkujatele.
API ja integratsioonid
Täielik REST API pluss esmaklassilised integratsioonid Grafana, Oxidizedi, NetBoxi, Rancidi, smokepingi ja OpenStreetMapil põhinevate kaartidega.
Hajutatud küsitlus
Dispetšerteenus skaleerib küsitluste tegemist mitme töötava konteineri vahel, hoides suured võrgud reageerimisvõimelisena ilma vahelejäänud intervallideta.
Miks kasutada LibreNMS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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