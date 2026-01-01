LibreNMS on täisfunktsionaalne, GPL-litsentsiga võrguseire süsteem, mis avastab automaatselt kogu sinu infrastruktuuri SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP ja ARP kaudu. See toetab tuhandeid seadmemudeleid Ciscolt, Juniperilt, MikroTikilt, Aristalt, HPE-lt, Fortinetilt ja paljudelt teistelt valmiskujul, pakkudes sulle pordi-põhiseid liikluse graafikuid, hoiatusi ja topoloogia kaardistamist ilma seadmepõhiste litsentsitasudeta.

LibreNMS-i ise majutamine sinu VPS-is hoiab tundliku infrastruktuuri telemeetria sinu kontrolli all oleval riistvaral, ilma agendi jalajäljeta jälgitavatel seadmetel. See juurutus komplekteerib LibreNMS-i koos MariaDB, Redis-i ja spetsiaalse poller-dispetšeri konteineriga, nii et küsitlus ja hoiatuste edastamine töötavad usaldusväärselt koos veebiliidesega.