ImmuDB on avatud lähtekoodiga muutumatu andmebaas, mis on kirjutatud Go keeles ja mis säilitab kõigi andmemuutuste täieliku ajaloo. Iga kirjutamine on krüptograafiliselt kontrollitud, muutes võimatuks kirjete muutmist või kustutamist ilma tuvastamiseta — pakkudes sulle disaini poolest võltsimiskindlat auditeerimisjälge.

Paigaldatav iseseisva serverina, ImmuDB toetab võti-väärtus, SQL-i ja dokumendipõhiseid andmemudeleid, ning sisaldab sisseehitatud veebikonsooli andmete sirvimiseks ja kasutajate haldamiseks. Isemajutus annab tundlike auditi logide, vastavusandmete ja tehingute ajaloo täieliku kontrolli sinu enda infrastruktuurile ilma väliste sõltuvusteta.