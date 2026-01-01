Juurutage ImmuDB ühe klõpsuga paigaldusega.
Muutumatu, võltsimiskindel andmebaas krüptograafilise kontrolliga auditeeritava andmete terviklikkuse tagamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ImmuDB
ImmuDB on avatud lähtekoodiga muutumatu andmebaas, mis on kirjutatud Go keeles ja mis säilitab kõigi andmemuutuste täieliku ajaloo. Iga kirjutamine on krüptograafiliselt kontrollitud, muutes võimatuks kirjete muutmist või kustutamist ilma tuvastamiseta — pakkudes sulle disaini poolest võltsimiskindlat auditeerimisjälge.
Paigaldatav iseseisva serverina, ImmuDB toetab võti-väärtus, SQL-i ja dokumendipõhiseid andmemudeleid, ning sisaldab sisseehitatud veebikonsooli andmete sirvimiseks ja kasutajate haldamiseks. Isemajutus annab tundlike auditi logide, vastavusandmete ja tehingute ajaloo täieliku kontrolli sinu enda infrastruktuurile ilma väliste sõltuvusteta.
ImmuDB peamised omadused
Võltsimiskindel salvestus
Iga kirje on lingitud krüptograafiliste räsiväärtuste kaudu, nii et iga muudatus või kustutamine on koheselt tuvastatav klientide või audiitorite poolt.
Mitme mudeli tugi
Päri andmeid võti-väärtus-, SQL- või dokumendiliideseid kasutades — kõik jagavad sama muutumatut salvestusmootorit ilma skeemimigratsioonideta mudelite vahel.
Sisseehitatud veebikonsool
Integreeritud veebiliides pordil 8080 võimaldab sul uurida andmebaase, käivitada SQL-päringuid ja hallata kasutajaid ilma lisatööriistu installimata.
Krüptograafiline verifitseerimine
Kliendid saavad iseseisvalt kontrollida mis tahes loetud väärtuse terviklikkust, kasutades Merkle puu tõendeid, välistades vajaduse serverit pimesi usaldada.
Täielik auditi ajalugu
Kõik iga võtme versioonid säilitatakse püsivalt, andes vastavusmeeskondadele ja audiitoritele täieliku, kontrollitava vastutusahela iga andmepunkti kohta.
Miks kasutada ImmuDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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