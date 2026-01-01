PieFed on avatud lähtekoodiga födereeritud lingikoguja ja aruteluplatvorm — Lemmy ja Mbini alternatiiv, mis on kirjutatud Pythonis Flaskiga. See ühendub laiema Fediverse'iga ActivityPubi kaudu, nii et Lemmy, Mbini, Mastodoni ja teiste ühilduvate serverite kasutajad saavad tellida kogukondi, mida sa majutad, ja sinu liikmed saavad jälgida kogukondi kõikjal.

PieFed eristub tugeva fookusega kogukonna tervisele: sisseehitatud usaldustasemed, sisuhoiatused, teemapõhine voo kureerimine ja detailne moderaatoritööriistad on platvormi tuum, mitte külge kruvitud laiendused. Isemajutus sinu VPS-is hoiab sisu omandiõiguse, modereerimispoliitika ja liikmete andmed täielikult sinu kontrolli all, ilma algoritmilise voo manipuleerimise või platvormi lukustamiseta.