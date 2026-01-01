Juuruta PieFed ühe klõpsuga paigaldus.
Föderatiivne Redditi-laadne lingikogur ja aruteluplatvorm koos esmaklassiliste modereerimisvahendite ja ActivityPubi koostalitlusvõimega.
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Millega saab ehitada PieFed
PieFed on avatud lähtekoodiga födereeritud lingikoguja ja aruteluplatvorm — Lemmy ja Mbini alternatiiv, mis on kirjutatud Pythonis Flaskiga. See ühendub laiema Fediverse'iga ActivityPubi kaudu, nii et Lemmy, Mbini, Mastodoni ja teiste ühilduvate serverite kasutajad saavad tellida kogukondi, mida sa majutad, ja sinu liikmed saavad jälgida kogukondi kõikjal.
PieFed eristub tugeva fookusega kogukonna tervisele: sisseehitatud usaldustasemed, sisuhoiatused, teemapõhine voo kureerimine ja detailne moderaatoritööriistad on platvormi tuum, mitte külge kruvitud laiendused. Isemajutus sinu VPS-is hoiab sisu omandiõiguse, modereerimispoliitika ja liikmete andmed täielikult sinu kontrolli all, ilma algoritmilise voo manipuleerimise või platvormi lukustamiseta.
PieFed peamised omadused
ActivityPub föderatsioon
Ühildub Lemmy, Mbin, Mastodoni ja teiste Fediverse'i teenustega, nii et sinu kogukonnad jõuavad kasutajateni üle võrgu, lukustamata neid ühele platvormile.
Tipptasemel modereerimine
Usaldustasemed, teavituste järjekorrad, sisuhoiatused ja kogukonnapõhised reeglid annavad moderaatoritele täpse kontrolli arutelu kvaliteedi üle esimesest päevast alates.
Teemapõhised vood
Rühmita seotud kogukonnad teemadeks ja lase kasutajatel jälgida terveid huvialasid, selle asemel et tellida kogukondi ükshaaval.
Hääletamine ja lõimitud vastused
Tuttavad Redditi-stiilis keermestatud kommentaarid üles- ja allapoole hääletamisega ning mitme sorteerimisjärjekorraga arutelude järjestamiseks.
Sisseehitatud API
Lemmy klientidega ühilduv Alfa API võimaldab kasutajatel sirvida ja postitada juba ökosüsteemis olevatest kolmandate osapoolte mobiili- ja lauaarvutirakendustest.
Kergekaaluline Pythoni pinu
Flask, PostgreSQL, Redis ja Celery töötavad tõhusalt tagasihoidlikul VPS riistvaral, jättes ruumi kogukonna kasvule ilma infrastruktuurikuludeta.
Miks kasutada PieFed Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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