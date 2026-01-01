Apache Pinot on reaalajas hajutatud OLAP andmeladu, mis on loodud LinkedInis ja mida kasutavad tootmises Uber, Stripe, Walmart, Target ja Slack, et toetada kasutajatele suunatud analüütikat miljardite sündmuste kohta. See neelab andmeid voogedastusallikatest, nagu Kafka ja Kinesis, samuti pakiallikatest, nagu S3 ja HDFS, ja vastab SQL-päringutele millisekunditega isegi tuhandete samaaegsete kasutajate korral.

Pinot'i ise majutamine oma VPS-is hoiab päringu latentsuse, säilituspoliitikad ja rentniku konfiguratsiooni otsese kontrolli all, ilma päringupõhise arvelduse või tarnija lukustuseta. Pinot'i kontroller sisaldab integreeritud veebikonsooli skeemi haldamiseks, tabeli konfigureerimiseks ja ad-hoc SQL-i uurimiseks.