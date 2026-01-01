Paigalda Apache Pinot ühe klõpsuga paigaldusega.
Reaalajas hajutatud OLAP andmeladu, mis on loodud alla sekundi analüüsiks voog- ja partiandmetega massiivses ulatuses.
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Millega saab ehitada Apache Pinot
Apache Pinot on reaalajas hajutatud OLAP andmeladu, mis on loodud LinkedInis ja mida kasutavad tootmises Uber, Stripe, Walmart, Target ja Slack, et toetada kasutajatele suunatud analüütikat miljardite sündmuste kohta. See neelab andmeid voogedastusallikatest, nagu Kafka ja Kinesis, samuti pakiallikatest, nagu S3 ja HDFS, ja vastab SQL-päringutele millisekunditega isegi tuhandete samaaegsete kasutajate korral.
Pinot'i ise majutamine oma VPS-is hoiab päringu latentsuse, säilituspoliitikad ja rentniku konfiguratsiooni otsese kontrolli all, ilma päringupõhise arvelduse või tarnija lukustuseta. Pinot'i kontroller sisaldab integreeritud veebikonsooli skeemi haldamiseks, tabeli konfigureerimiseks ja ad-hoc SQL-i uurimiseks.
Apache Pinot peamised omadused
Sekundist kiiremad SQL-päringud
Veergandmete salvestus koos star-tree, pööratud ja vahemikuindeksitega tagastab p99 päringu latentsuse millisekundites miljardite ridade puhul.
Reaalajas ja pakktöötluse sissevõtt
Sisseehitatud konnektorid Kafka, Kinesise, Pulsari, S3-e, GCS-i, HDFS-i ja JDBC jaoks võimaldavad sul segada voogandmeid ja ajaloolisi andmeid ühes tabelis.
Kõrge samaaegsus
Loodud tuhandete päringute jaoks sekundis kasutajaliidese armatuurlaudadelt ja sisemistelt analüüsitoodetelt ilma eeltöötluseta.
Sisseehitatud päringukonsool
Pinot Kontroller pakub veebiliidest tabelite sirvimiseks, ad-hoc SQL-i käivitamiseks ning skeemide, segmentide ja rentnike haldamiseks.
Sisesta-uuenda ja dubleeri tabeleid
Primaarvõtme upsert'id ja osalised uuendused muudavad Pinot' sobivaks muutuste andmete jäädvustamiseks ja muudetavate sündmustevoogude jaoks, mitte ainult lisatavate logide jaoks.
Miks kasutada Apache Pinot Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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