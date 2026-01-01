Snipe-IT on võimas, avatud lähtekoodiga IT-varahaldussüsteem, mis on ehitatud Laravelile ja mis aitab organisatsioonidel jälgida riistvara varasid, tarkvaralitsentse, tarvikuid ja kulumaterjale kogu nende elutsükli vältel. Enam kui 13 000 GitHubi tärniga pakub see ettevõtte tasemel funktsioone, sealhulgas sisse-/väljaregistreerimise töövooge, amortisatsiooni jälgimist, garantiihaldust ja põhjalikku aruandlust — seda kõike ilma kallite litsentsitasudeta.

Snipe-IT iseseisev majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse tundlikele vara- ja litsentsiandmetele ilma korduvate kasutaja- või varapõhiste kuludeta. MariaDB-põhine juurutus skaleerub väikestest meeskondadest suurte ettevõteteni, haldades tuhandeid varasid, säilitades samal ajal kiired päringud vöötkoodi skaneerimiseks, aruandluseks ja REST API integratsioonideks.