Juuruta Snipe-IT ühe klõpsuga paigaldusega.
Tasuta avatud lähtekoodiga IT varahaldus riistvara, tarkvaralitsentside ja amortisatsiooni jälgimiseks kogu teie organisatsioonis.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Snipe-IT
Snipe-IT on võimas, avatud lähtekoodiga IT-varahaldussüsteem, mis on ehitatud Laravelile ja mis aitab organisatsioonidel jälgida riistvara varasid, tarkvaralitsentse, tarvikuid ja kulumaterjale kogu nende elutsükli vältel. Enam kui 13 000 GitHubi tärniga pakub see ettevõtte tasemel funktsioone, sealhulgas sisse-/väljaregistreerimise töövooge, amortisatsiooni jälgimist, garantiihaldust ja põhjalikku aruandlust — seda kõike ilma kallite litsentsitasudeta.
Snipe-IT iseseisev majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse tundlikele vara- ja litsentsiandmetele ilma korduvate kasutaja- või varapõhiste kuludeta. MariaDB-põhine juurutus skaleerub väikestest meeskondadest suurte ettevõteteni, haldades tuhandeid varasid, säilitades samal ajal kiired päringud vöötkoodi skaneerimiseks, aruandluseks ja REST API integratsioonideks.
Snipe-IT peamised omadused
Vara sisse-/väljaandmine
Jälgi täpselt, kellel on milline vara igal ajal, sujuva sisse- ja väljaregistreerimise töövoo ning automaatsete e-posti teavituste abil.
Litsentsi haldamine
Halda tarkvara litsentsivõtmeid, kasutajakohtade arvu ja uuendamise kuupäevi, et säilitada vastavus ning vältida üle- või alalitsentsimist.
Amortisatsiooni jälgimine
Arvuta vara amortisatsioon, kasutades lineaarset või kahaneva jäägi meetodeid, täpse finantsaruandluse ja raamatupidamise jaoks.
Vöötkood ja QR-koodid
Loo ja skaneeri vöötkoode või QR-koode iga varaeseme jaoks, võimaldades kiireid füüsilisi auditeid ja mobiilisõbralikku varude haldamist.
REST API ja aruandlus
Ekspordi andmed CSV-sse või Excelisse ja integreeri väliste süsteemidega täieliku REST API kaudu automatiseerimiseks ja ärianalüüsi töövoogude jaoks.
Miks kasutada Snipe-IT Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.