Juuruta Judge0 CE ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga koodi käivitamise API, mis kompileerib ja käivitab esitusi 60+ programmeerimiskeeles isoleeritud liivakastis.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Judge0 CE
Judge0 CE on avatud lähtekoodiga veebipõhine hindamissüsteem, mis pakub lihtsat HTTP JSON API-t lähtekoodi kompileerimiseks ja käivitamiseks enam kui 60 programmeerimiskeeles, sealhulgas C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust ja Ruby. Iga esitatud kood kompileeritakse ja käivitatakse täielikult isoleeritud, ressurssidega piiratud liivakastis, kasutades Linuxi kerneli nimeruume ja cgruppe, vältides kontrolli alt väljunud protsesse, mälu ammendumist või failisüsteemi põgenemisi.
Judge0 ise majutamine võimaldab sul luua koodi hindamise platvorme, võistlusprogrammeerimise kohtunikke või haridusvahendeid, ilma kolmandate osapoolte käivitamisteenustele tuginemata. Sa omad API-t, kontrollid päringulimiteid ja hoiad kõik esitatud andmed oma VPS-is. CE-väljaanne on tasuta ja MIT-litsentsiga, ilma käivitamistasudeta, olenemata mahust.
Judge0 CE peamised omadused
60+ keele tugi
Käivita esitused C-s, C++-is, Javas, Pythonis, JavaScriptis, Gos, Rustis, Rubys ja kümnetes teistes – kõiki haldab üks ühtne API lõpp-punkt.
Isoleeritud liivakasti täitmine
Iga esitus töötab tuumtasandi liivakastis range protsessori aja, mälu ja protsessipiirangutega, vältides häireid samaaegsete täitmiste vahel.
Lihtne HTTP JSON API
Loo esitus lähtekoodi ja keele ID-ga ühe POST-päringu kaudu ning küsi või oota sünkroonselt otsuse, väljundi ja käitusaja statistika saamiseks.
Autentimine ja autoriseerimine
Kaitse API-t konfigureeritavate autentimis- ja autoriseerimismärgipäistega, võimaldades kontrollitud juurdepääsu ainult usaldusväärsetele klientidele.
Asünkroonne tööliste kogum
Eraldi tööprotsess tühjendab täitmise järjekorra Redisest, nii et API-server jääb reageerimisvõimeliseks suure esitamiskoormuse korral.
Sisseehitatud määrade piiramine
Kliendipõhist kiirusepiirangut saab konfigureerida, et vältida ühe kliendi poolt jagatud juurutuses täitmisbasseini ülekoormamist.
Miks kasutada Judge0 CE Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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