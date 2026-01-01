Judge0 CE on avatud lähtekoodiga veebipõhine hindamissüsteem, mis pakub lihtsat HTTP JSON API-t lähtekoodi kompileerimiseks ja käivitamiseks enam kui 60 programmeerimiskeeles, sealhulgas C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust ja Ruby. Iga esitatud kood kompileeritakse ja käivitatakse täielikult isoleeritud, ressurssidega piiratud liivakastis, kasutades Linuxi kerneli nimeruume ja cgruppe, vältides kontrolli alt väljunud protsesse, mälu ammendumist või failisüsteemi põgenemisi.

Judge0 ise majutamine võimaldab sul luua koodi hindamise platvorme, võistlusprogrammeerimise kohtunikke või haridusvahendeid, ilma kolmandate osapoolte käivitamisteenustele tuginemata. Sa omad API-t, kontrollid päringulimiteid ja hoiad kõik esitatud andmed oma VPS-is. CE-väljaanne on tasuta ja MIT-litsentsiga, ilma käivitamistasudeta, olenemata mahust.