Paigalda Slink ühe klõpsuga.
Privaatsust esikohale seadev isemajutusega piltide jagamise platvorm automaatse EXIF-andmete eemaldamise ja seadistatava pakkimisega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Slink
Slink on isemajutusega piltide jagamise platvorm, mis on ehitatud privaatsuse, omandiõiguse ja läbipaistvuse ümber. Erinevalt kommertspiltide majutusteenustest, mis skaneerivad üleslaadimisi reklaami eesmärgil, nõuavad laialdasi litsentsiõigusi või kehtestavad meelevaldseid sisupoliitikaid, tagab Slink, et säilitad täieliku kontrolli oma visuaalse sisu üle — mis on salvestatud lokaalselt sinu enda serveris ilma kolmanda osapoole juurdepääsuta.
Slinki isemajutamine sinu VPS-is tähendab, et sinu pildid ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist. Automaatne EXIF-metaandmete eemaldamine eemaldab igalt üleslaadimiselt GPS-koordinaadid, seadme teabe ja ajatemplid, kaitstes privaatsust vaikimisi. Konfigureeritava tihenduse, kasutaja kinnitusvoogude ja paroolipoliitikatega pakub Slink professionaalset piltide jagamise keskkonda sinu enda tingimustel.
Slink peamised omadused
EXIF metaandmete eemaldamine
Eemaldab automaatselt GPS-koordinaadid, seadme teabe ja ajatemplid igalt üleslaaditud pildilt, et vaikimisi privaatsust kaitsta.
Konfigureeritav tihendus
Määra pakkimiskvaliteet ja üleslaadimise suuruse piirangud, et tasakaalustada pildi kvaliteeti salvestustõhususega oma konkreetse kasutusjuhtumi jaoks.
Kasutajahaldus
Valikulised kinnitustöövoogud ja konfigureeritavad paroolitugevuse poliitikad võimaldavad sul kontrollida, kes saab pilte üles laadida ja jagada.
Kohalik salvestusruum
Kõik pildid salvestatakse otse sinu VPS-i — ei mingeid pilvemahuteid, ei mingeid kolmanda osapoole CDN-e, ei mingeid väliseid sõltuvusi sinu sisu jaoks.
Ainulaadsed jagatavad URL-id
Iga üleslaadimine saab unikaalse URL-i lihtsaks jagamiseks, pakkudes vastuvõtjatele otsejuurdepääsu, ilma et oleks vaja kontosid või rakenduste installimist.
Miks kasutada Slink Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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