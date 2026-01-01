Slink on isemajutusega piltide jagamise platvorm, mis on ehitatud privaatsuse, omandiõiguse ja läbipaistvuse ümber. Erinevalt kommertspiltide majutusteenustest, mis skaneerivad üleslaadimisi reklaami eesmärgil, nõuavad laialdasi litsentsiõigusi või kehtestavad meelevaldseid sisupoliitikaid, tagab Slink, et säilitad täieliku kontrolli oma visuaalse sisu üle — mis on salvestatud lokaalselt sinu enda serveris ilma kolmanda osapoole juurdepääsuta.

Slinki isemajutamine sinu VPS-is tähendab, et sinu pildid ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist. Automaatne EXIF-metaandmete eemaldamine eemaldab igalt üleslaadimiselt GPS-koordinaadid, seadme teabe ja ajatemplid, kaitstes privaatsust vaikimisi. Konfigureeritava tihenduse, kasutaja kinnitusvoogude ja paroolipoliitikatega pakub Slink professionaalset piltide jagamise keskkonda sinu enda tingimustel.