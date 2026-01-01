Juuruta Trailarr ühe klõpsuga paigaldusega.
Laadi automaatselt alla ja korralda filmide ja telesarjade treilerid oma Radarr ja Sonarr meediakogude jaoks.
Valige VPS-pakett Trailarr jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Trailarr
Trailarr on avatud lähtekoodiga kaaslane arr meediapinu jaoks, mis leiab, laadib alla ja arhiveerib treilereid koos filmide ja telesarjadega, mida juba haldavad Radarr ja Sonarr. See ühendub mitme Radarr, Sonarr ja Plexi eksemplariga, tuvastab, kas treiler on juba olemas, ja kasutab yt-dlp-d koos FFmpegiga puuduvate treilerite allalaadimiseks valitud resolutsioonis ja koodekis.
Trailarr'i ise majutamine VPS-il hoiab treilerite töövoo pidevalt töös, koduserverit hõivamata, ja allalaaditud failid jõuavad samadesse teekide asukohtadesse, mida sinu meediaserver juba skaneerib. Kohandatavad nimekonventsioonid, kvaliteediprofiilid ja sündmuste ajalugu muudavad täieliku treilerikogu haldamise lihtsaks, mis töötab Plexi, Jellyfini, Emby ja Kodiga.
Trailarr peamised omadused
Radarr ja Sonarr sünkroonimine
Ühendub mitme Radarr, Sonarr ja Plex eksemplariga, et avastada iga jälgitav film ja telesaade ilma käsitsi importimiseta.
Automaatsed treileri allalaadimised
Kasutab taustal yt-dlp-d ja FFmpeg-i, et hankida treilereid ja kodeerida need ümber sinu eelistatud resolutsioonile, koodekile ja heliseadetele.
Kvaliteediprofiilid
Määra profiilipõhised eraldusvõime, vormingu ja filtreerimisreeglid, nii et iga teek saab treilereid, mis vastavad selle kvaliteedistandarditele.
Plexi nimetamise tavad
Salvestab treilerid meediafailide kõrvale, kasutades Plexi-stiilis nimesid, nii et Plex, Jellyfin, Emby ja Kodi need ilma lisakonfiguratsioonita üles leiaksid.
Riistvara kiirendus
Valikuline VAAPI ja NVIDIA kiirendus kiirendab treilerite transkodeerimist ning hoiab protsessori kasutuse suurte teekide puhul madalal.
Sündmuste ajalugu ja logid
Sisseehitatud sündmuste jälgimine ja üksikasjalikud logid näitavad täpselt, millised treilerid laaditi alla, jäeti vahele või ebaõnnestusid, et veaotsing oleks lihtne.
Miks kasutada Trailarr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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