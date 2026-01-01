Trailarr on avatud lähtekoodiga kaaslane arr meediapinu jaoks, mis leiab, laadib alla ja arhiveerib treilereid koos filmide ja telesarjadega, mida juba haldavad Radarr ja Sonarr. See ühendub mitme Radarr, Sonarr ja Plexi eksemplariga, tuvastab, kas treiler on juba olemas, ja kasutab yt-dlp-d koos FFmpegiga puuduvate treilerite allalaadimiseks valitud resolutsioonis ja koodekis.

Trailarr'i ise majutamine VPS-il hoiab treilerite töövoo pidevalt töös, koduserverit hõivamata, ja allalaaditud failid jõuavad samadesse teekide asukohtadesse, mida sinu meediaserver juba skaneerib. Kohandatavad nimekonventsioonid, kvaliteediprofiilid ja sündmuste ajalugu muudavad täieliku treilerikogu haldamise lihtsaks, mis töötab Plexi, Jellyfini, Emby ja Kodiga.