Node-RED on voopõhine visuaalne programmeerimistööriist, mis on ehitatud Node.js-i peale ja mis võimaldab sul ühendada riistvara, API-sid ja veebiteenuseid brauseripõhise pukseerimisredaktori abil. Algselt IBM-i poolt arendatud ja nüüd OpenJS Foundationi poolt hallatav, lihtsustab see automatiseerimisvoogude loomist ilma keerulist koodi kirjutamata — ühenda sõlmed lõuendil ja juuruta sekunditega.

Node-RED-i ise majutamine oma VPS-il annab sulle täieliku kontrolli oma voogude ja nende töödeldavate tundlike andmete üle, ilma kasutuspiiranguteta, kiiruse piiramiseta ja pilveplatvormist sõltumata. Olenemata sellest, kas automatiseerid IoT andureid, integreerid äriteenuseid või orkestreerid API-vooge, pakub Node-RED paindlikku ja laiendatavat käitusaega, mis töötab seal, kus seda vajad.