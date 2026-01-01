Node-RED-i juurutamine ühe klõpsuga paigaldusega.
Vähese koodiga visuaalne programmeerimistööriist IoT seadmete, API-de ja veebiteenuste ühendamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Node-RED
Node-RED on voopõhine visuaalne programmeerimistööriist, mis on ehitatud Node.js-i peale ja mis võimaldab sul ühendada riistvara, API-sid ja veebiteenuseid brauseripõhise pukseerimisredaktori abil. Algselt IBM-i poolt arendatud ja nüüd OpenJS Foundationi poolt hallatav, lihtsustab see automatiseerimisvoogude loomist ilma keerulist koodi kirjutamata — ühenda sõlmed lõuendil ja juuruta sekunditega.
Node-RED-i ise majutamine oma VPS-il annab sulle täieliku kontrolli oma voogude ja nende töödeldavate tundlike andmete üle, ilma kasutuspiiranguteta, kiiruse piiramiseta ja pilveplatvormist sõltumata. Olenemata sellest, kas automatiseerid IoT andureid, integreerid äriteenuseid või orkestreerid API-vooge, pakub Node-RED paindlikku ja laiendatavat käitusaega, mis töötab seal, kus seda vajad.
Node-RED peamised omadused
Visuaalne voogredaktor
Brauseripõhine lohistamisredaktor võimaldab sul luua ja juurutada keerulisi integratsioone ilma koodi kirjutamata, muutes automatiseerimise kõigile kättesaadavaks.
4 000+ Kogukonna sõlme
Installi sõlmed MQTT, HTTP, andmebaaside, pilve API-de ja sadade muude teenuste jaoks otse sisseehitatud paletihaldurist.
IoT ja MQTT-le omane
Tipptasemel tugi MQTT, Modbus'i ja teiste IoT protokollide jaoks teeb Node-REDist standardse platvormi targa kodu ja tööstusautomaatika jaoks.
JavaScripti funktsioonisõlmed
Kirjuta kohandatud JavaScript voogudes, et käsitleda keerulisi andmetöötlusi ja äriloogikat visuaalsest redaktorist lahkumata.
Voogude jagamine ja teek
Ekspordi vood JSON-ina ja impordi eelnevalt loodud vood Node-RED-i kogukonna teegist, et alustada koheselt tavaliste integratsioonidega.
Miks kasutada Node-RED Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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