GitIngest ühendab traditsioonilised koodibaasid ja tehisintellektil põhinevad arendustöö vood, muutes terved Giti hoidlad struktureeritud, tokenitõhusaks tekstiks, mida keelemudelid saavad tõhusalt töödelda. See ekstraheerib koodi intelligentse vormindamisega, arvestab gitignore mustritega ja pakub tokenite arvu hinnanguid, et arendajad saaksid planeerida API kulusid enne suurte väljavõtete esitamist.

GitIngesti oma serveris majutamine tagab, et omanduses olev lähtekood ei läbi kunagi väliseid servereid. Erinevalt avalikust teenusest ei kehtesta teie enda eksemplar päringupiiranguid, võimaldades piiramatut hoidlate töötlemist meeskondadele, kellel on suured tehisintellekti abil arendamise vajadused.