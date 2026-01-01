Juurutage GitIngest ühe klõpsuga paigaldusega.
Arendaja tööriist, mis teisendab Giti repositooriumid optimeeritud tekstivorminguteks tehisintellekti ja LLM analüüsiks.
Valige VPS-pakett GitIngest jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada GitIngest
GitIngest ühendab traditsioonilised koodibaasid ja tehisintellektil põhinevad arendustöö vood, muutes terved Giti hoidlad struktureeritud, tokenitõhusaks tekstiks, mida keelemudelid saavad tõhusalt töödelda. See ekstraheerib koodi intelligentse vormindamisega, arvestab gitignore mustritega ja pakub tokenite arvu hinnanguid, et arendajad saaksid planeerida API kulusid enne suurte väljavõtete esitamist.
GitIngesti oma serveris majutamine tagab, et omanduses olev lähtekood ei läbi kunagi väliseid servereid. Erinevalt avalikust teenusest ei kehtesta teie enda eksemplar päringupiiranguid, võimaldades piiramatut hoidlate töötlemist meeskondadele, kellel on suured tehisintellekti abil arendamise vajadused.
GitIngest peamised omadused
Hoidla LLM-iks teisendamine
Teisendab terved Giti repositooriumid struktureeritud tekstiks, mis on optimeeritud keelemudelite jaoks, säilitades koodi konteksti ilma käsitsi kopeerimise ja kleepimiseta.
Tokenite arvu hindamine
Kuvab märgiarvud ja väljavõtte suuruse statistika enne, kui esitad LLM API-le, aidates kulusid ette hinnata.
Privaatse hoidla tugi
GitHubi isikliku juurdepääsu tunnuse integratsioon võimaldab privaatsete ja omandiõigusega kaitstud hoidlate turvalist töötlemist.
Valikuline väljavõtmine
Eralda konkreetsed kataloogid või moodulid fokuseeritud AI analüüsiks, selle asemel et saata kogu suur koodibaas.
Nutikas filtreerimine
Välistab automaatselt binaarfailid ja arvestab gitignore'i mustritega, et toota puhast ja asjakohast tekstiväljundit.
Miks kasutada GitIngest Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.