Juuruta Chartbrew ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga aruandlusplatvorm, mis muudab API-de, SQL-i ja NoSQL-i andmed elavateks armatuurlaudadeks AI-assistendiga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Chartbrew
Chartbrew on avatud lähtekoodiga analüüsi- ja aruandlusplatvorm, mis on ehitatud meeskondadele, kes peavad ühendama andmeid mitmest allikast ühte reaalajas armatuurlauale. See ühendub otse REST API-de, PostgreSQL-i, MySQL-i, MongoDB, Firestore'i, Google Analyticsi ja paljude SaaS-tööriistadega, seejärel renderdab diagramme, mis värskenduvad ajakava alusel ilma kolmandate osapoolte ETL-teenusteta.
Chartbrew'i ise majutamine oma VPS-is hoiab API võtmed, päringutulemused ja kliendiandmed teie keskkonnas, eemaldab jagatud armatuurlaudade puhul kohapõhise hinnakujunduse ja annab teile täieliku kontrolli selle üle, kuidas aruandeid ajastatakse, manustatakse ja jagatakse klientide või sidusrühmadega.
Chartbrew peamised omadused
Mitmeallikalised ühendused
Tõmba andmed REST API-dest, PostgreSQL-ist, MySQL-ist, MongoDB-st, Firestore-ist ja populaarsetest SaaS-tööriistadest ühte armatuurlaua vaatesse.
AI-graafiku assistent
Kirjelda soovitud diagrammi lihtsas inglise keeles ja lase sisseehitatud AI-l genereerida päring ja visualiseering sinu jaoks.
Planeeritud aruanded
Värskenda andmestikke cron-ajakava alusel ja saada e-posti või Slacki hetktõmmiseid, et huvirühmad saaksid värskeid numbreid sisse logimata.
Manustatavad armatuurlauad
Jaga kirjutuskaitsega avalikke linke või manusta diagramme otse kliendiportaalidesse, intranetidesse ja välistesse rakendustesse iFrame'ide kaudu.
Meeskonna koostöö
Kutsu meeskonnakaaslasi rollipõhiste õigustega koos armatuurlaudu looma, üle vaatama ja kommenteerima.
Miks kasutada Chartbrew Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
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