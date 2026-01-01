Chartbrew on avatud lähtekoodiga analüüsi- ja aruandlusplatvorm, mis on ehitatud meeskondadele, kes peavad ühendama andmeid mitmest allikast ühte reaalajas armatuurlauale. See ühendub otse REST API-de, PostgreSQL-i, MySQL-i, MongoDB, Firestore'i, Google Analyticsi ja paljude SaaS-tööriistadega, seejärel renderdab diagramme, mis värskenduvad ajakava alusel ilma kolmandate osapoolte ETL-teenusteta.

Chartbrew'i ise majutamine oma VPS-is hoiab API võtmed, päringutulemused ja kliendiandmed teie keskkonnas, eemaldab jagatud armatuurlaudade puhul kohapõhise hinnakujunduse ja annab teile täieliku kontrolli selle üle, kuidas aruandeid ajastatakse, manustatakse ja jagatakse klientide või sidusrühmadega.