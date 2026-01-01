LMS-i paigaldamine ühe klõpsuga.
Kergekaaluline ise majutatud muusika voogedastuse server Subsoniciga ühilduva API-ga mis tahes muusikakliendi jaoks.
Valige VPS-pakett LMS jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LMS
LMS (kerge muusikaserver) on avatud lähtekoodiga isemajutatud muusika voogedastuse server, mis on kirjutatud C++-is ja mis pakub sinu isiklikku muusikakogu kiire veebi-UI ja Subsonic-ühilduva API kaudu. See indekseerib helifailide kausta, eraldab metaandmed ja kaanekujunduse ning võimaldab sul voogedastada mis tahes brauserist või kümnest mobiili- ja lauaarvutirakendusest, mis juba Subsonic protokolli toetavad.
LMS-i isemajutamine oma VPS-is hoiab sinu muusikakogu ja kuulamisajaloo sinu enda infrastruktuuris, mitte voogedastuse SaaS-is, mis kaevandab kuulamisandmeid. C++ käitusaeg on piisavalt väike, et mahtuda tagasihoidlikele VPS-pakettidele, ja Subsonic API tähendab, et olemasolevad lemmikkliendid nagu substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music ja play:Sub töötavad kohe karbist välja, ilma et peaksid kirjutama kohandatud integratsioone.
LMS peamised omadused
Subsoniciga ühilduv API
Ühildub laia Subsonic klientide ökosüsteemiga iOS-i, Androidi, macOS-i, Windowsi ja Linuxi platvormidel ilma kohandatud adapterita.
Nutikad soovitused
Loob sarnaste artistide ja lugude kogumeid siltide ja kuulamisajaloo põhjal, et toetada automaatesitust, raadiorežiimi ja avastamist.
Last.fm skrobeldamine
Skrobeldab esitusi Last.fm-i või ise majutatud alternatiividesse nagu Maloja, säilitades ühtse kuulamisajaloo kõigis seadmetes.
Mitme kasutaja kontod
Iga kasutaja saab oma esitusloendid, hinnangud, kuulamisajaloo ja tärniga märgitud lood, jagades samal ajal sama alusraamatukogu.
Ainult lugemiseks teegi paigaldamine
Muusikakataloog on kirjutuskaitstud, nii et server ei saa skannimise või transkodeerimise ajal sinu helifaile kogemata muuta.
Kergekaaluline C++ tuum
Kompileeritud C++ deemon pluss SQLite võtab kettal ja mälus vähe ruumi, jättes ruumi ülejäänud sinu ise majutatud teenustele.
Miks kasutada LMS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.