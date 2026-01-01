LMS (kerge muusikaserver) on avatud lähtekoodiga isemajutatud muusika voogedastuse server, mis on kirjutatud C++-is ja mis pakub sinu isiklikku muusikakogu kiire veebi-UI ja Subsonic-ühilduva API kaudu. See indekseerib helifailide kausta, eraldab metaandmed ja kaanekujunduse ning võimaldab sul voogedastada mis tahes brauserist või kümnest mobiili- ja lauaarvutirakendusest, mis juba Subsonic protokolli toetavad.

LMS-i isemajutamine oma VPS-is hoiab sinu muusikakogu ja kuulamisajaloo sinu enda infrastruktuuris, mitte voogedastuse SaaS-is, mis kaevandab kuulamisandmeid. C++ käitusaeg on piisavalt väike, et mahtuda tagasihoidlikele VPS-pakettidele, ja Subsonic API tähendab, et olemasolevad lemmikkliendid nagu substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music ja play:Sub töötavad kohe karbist välja, ilma et peaksid kirjutama kohandatud integratsioone.